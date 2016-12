Steven Seagal ar putea candida la postul de guvernator de Arizona

Starul filmelor de acțiune Steven Seagal a anunțat că se gândește să candideze la postul de guvernator de Arizona, relatează Associated Press, potrivit Agerpres.ro.Actorul din "Mark for Death" a declarat canalului KNXV-TV din Phoenix că ar putea candida la cel mai înalt post din acest stat și a discutat despre aceasta cu cel mai dur șerif autoproclamat din America.În vârstă de 61 de ani, Seagal a făcut aceste comentarii în timp ce a vorbit despre noul său serial inspirat din realitate și lansat recent "Steven Seagal — Lawman: Maricopa County".Seagal a făcut echipă cu șeriful din comitatul Maricopa Joe Arpaio pentru acest film turnat în Arizona și difuzat la televiziunea prin cablu Reelz Channel.Expertul în arte marțiale este un membru al echipei lui Arpaio, formată din 3.000 de civili neplătiți. De asemenea, el a fost ajutor de șerif în New Mexico, Texas și Louisiana și declară că vrea să întărească securitatea frontierelor.