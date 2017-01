Stelian Duţu, dat afară din partid

Stelian Duțu, dat afară din partid

Emil Boc, liderul Partidului Democrat - Liberal, a anunțat ieri, în urma ședinței Biroului Permanent Național, excluderea lui Stelian Duțu din cadrul partidului. Decizia luată ieri de membrii BPN va fi validată la următoarea ședință a Consiliului Național de Coordonare. Stelian Duțu nu s-a arătat însă deloc surprins de decizia de ieri a BPN- ului, la fel ca și, de altfel, atunci când BPJ a anunțat propunerea de excludere a sa, la finalul lunii iulie. „Mă așteptam. Categoric!”, a venit prompt reacția fostului președinte al democrat-liberalilor constănțeni. „Decizia asta nu mă miră și țin să precizez că nu o voi contesta niciodată”, a subliniat Duțu. El a declarat, totodată, că nu cunoaște data la care propunerea de excludere va fi discutată în cadrul ședinței CNC- ului. Menționăm că Stelian Duțu este și membru al Biroului Permanent Național, în formulă lărgită. „Boc a vrut să-i ia capul maurului” Vinovat de excluderea sa se face, potrivit declarațiilor lui Stelian Duțu, liderul național al PD-L, Emil Boc. „Gestul iresponsabil este al lui Boc. Excluderea mea îi aparține lui Boc, el fiind, de fapt, cel care a gestionat de-a lungul timpului toată vânzarea PD-L- ului partenerilor săi din PSD. De altfel, tot el a cerut cu insistență și plecarea mea din funcție”, a mai afirmat cel care, în ultima vreme, a devenit persona non grata printre pedeleii constănțeni. Duțu nu s-a sfiit nici de la declarații ceva mai agresive, susținând că el l-ar fi inițiat pe Emil Boc în politică. „Regret că l-am băgat în politică pe Boc. Regret că l-am propus pentru Primăria Clujului, în 2000. Viața va demonstra însă că am dreptate atunci când afirm ceea ce afirm despre el, în clipa de față. Aștept ca Boc să-și dea demisia după parlamentarele din toamna asta, atunci când rezultatul PD-L va fi unul foarte slab”, a mai explicat Duțu vizavi de propunerea de excludere a sa. Totodată, el l-a criticat pe Boc și pentru că „nu a avut niciodată curaj să vină la Constanța, în fața oamenilor care au adus voturi partidului”. Până la parlamentare… „vom trăi și vom vedea” În ceea ce privește o eventuală candidatură, în calitate de independent, la alegerile generale din acest an, Duțu nici nu a confirmat, nici nu a infirmat vreo intenție. „Nu pot să spun că mă gândesc foarte serios la asta. Orice este posibil”, a conchis el. Ceva mai ironic, fostul președinte al Organizației Județene a PD-L a menționat: „Voi candida atunci când Elena Udrea și Valeriu Stoica se vor decide să candideze pentru un colegiu uninominal din Constanța. Atunci când ei vor avea curaj să facă asta. Poate îmi fac mie onoarea asta…”, a afirmat Duțu, reluând astfel o declarație mai veche, făcută în contextul Consiliului de Coordonare Județean organizat în 2 august.