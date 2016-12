Steaua trebuie să-şi achite vechile datorii către FC Farul

Pentru ca suporterii roș-albaștrilor să aibă acces pe stadion

Steaua trebuie să-și achite vechile datorii către FC Farul

Ştire online publicată Vineri, 12 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Meciul dintre FC Farul și Steaua București este încadrat în categoria celor cu grad ridicat de risc. De aceea, organizatorii au pregătit un plan minuțios, pentru a preîntâmpina evenimente nedorite. Sâmbătă seară, în tribunele stadionului „Farul”, sunt așteptate mii de suporteri. Printre aceștia, se vor regăsi și 500 de susținători ai Stelei, dar numărul fanilor roș-albaștri ar putea fi chiar mai mare. Constantin Stamate, responsabil Ordine și siguranță al FC Farul, coordonator al dispozitivului de ordine la partida cu Steaua, a declarat, ieri, în cadrul ședinței tip comandament organizate la sediul FC Farul, că accesul suporterilor Stelei va fi permis numai după ce gruparea bucureșteană își va achita mai vechile datorii pe care le are către clubul de pe litoral. „Pentru a permite accesul suporterilor săi în tribune, Steaua va trebui mai întâi să ne achite o factură, în valoare de 4.706,07 lei, reprezentând pagubele pe care fanii Stelei le-au produs cu ocazia meciului din 10 martie 2007, când au deteriorat 103 scaune din sectorul de tribună special rezervat. Deși am solicitat în nenumărate rânduri achitarea acestei datorii, clubul din Ghencea nu a onorat nici până în prezent (n.r. - ieri dimineață) cererea noastră. Dacă nu plătesc, suporterii nu intră în stadion”, a explicat Constantin Stamate. Oficialul Farului a mai precizat că, pentru suporterii Stelei, se vor asigura maximum 775 de bilete, reprezentând 5 la sută din capacitatea locurilor stadionului. Sectorul rezervat este cel de la Peluza I, iar accesul se face numai pe bază de bilet. Suporterii sunt obligați ca, la solicitarea forțelor de ordine sau a personalului de ordine și siguranță, să prezinte documentele de acces și actele de identitate. Sectorul respectiv va fi preluat prin proces verbal de predare / primire de către o persoană desemnată de clubul vizitator. „Acestea sunt condițiile noastre. Dacă nu vor fi îndeplinite, suporterii Stelei nu vor fi primiți pe stadion. Nu vrem să se mai repete faptele reprobabile din anii trecuți. Fotbalul românesc are nevoie de civilizație, nu de acte huliganice”, a mai spus Stamate. La ședința tip comandament, au participat reprezentanți ai clubului FC Farul, Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis”, Poliției Municipiului Constanța, Poliției Rutiere Constanța, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Poliției Transporturi, Inspectoratului Județean de Poliție și firmei Histria Protguard.