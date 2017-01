Steaua e iar în grupele Ligii

Steaua s-a calificat aseară în grupele Ligii Campionilor, pentru al treilea an consecutiv, după ce a trecut, pe teren propriu, de Galatasaray, cu scorul de 1-0. După 2-2 în tur, oamenii lui Gigi Becali au reușit, în fața unui stadion arhiplin, o victorie decisă de golul lui Bănel Nicoliță (min. 57), care a punctat din pasa lui Toja. Marius Lăcătuș a folosit echipa: Zapata - P. Marin, Goian, Rădoi, Neșu - Ov. Petre (min. 82, Tiago), Lovin - Nicoliță, D. Moreno, Toja (min. 68, Ghionea) - Arthuro (min. 78, B. Stancu). Tragerea la sorți pentru grupele Ligii Campionilor are loc în această seară, de la ora 19 (ora României), în direct la sport.ro. În această fază a întrecerii, participă 32 de formații: 16 calificate din turul trei preliminar și 16 calificate direct. Se vor alcătui 8 grupe de câte 4, din care merg mai departe în Ligă primele două clasate, iar locul trei continuă parcursul european în „16“-imile Cupei UEFA. Meciurile din faza grupelor se joacă între 16 septembrie și 10 decembrie. Finala este programată pe 27 mai 2009, la Roma. Celor 16 calificate direct în grupe (Manchester United, Chelsea - Anglia; Real Madrid, Villarreal - Spania; Inter, AS Roma - Italia; Lyon, Bordeaux - Franța; Bayern München, Werder Bremen - Germania; FC Porto, Sporting Lisabona - Portugalia; CFR Cluj - România; PSV Eindhoven - Olanda; Zenit St. Petersburg - Rusia; Celtic Glasgow - Scoția), li s-au adăugat Steaua (în urma meciului de la București), Panathinaikos Atena, Juventus și FC Barcelona (după partidele de marți seară), iar aseară, până la închiderea ediției, mai pătrunseseră în grupe Dinamo Kiev, Bate Borisov și Aalborg. Disputele de marți seară au fost: Panathinaikos - Sparta Praga 1-0 (Souza ’89; 2-1 în tur), Artmedia - Juventus 1-1 (Fodrek ’13 / Amauri ’25; 0-4) și Wisla Cracovia - Barcelona 1-0 (Cleber ’52; 0-4). Primele trei meciuri de aseară, alături de Steaua - Galatasaray 1-0, au fost Dinamo Kiev - Spartak Moscova 4-1 (4-1 în tur), Bate Borisov - Levski Sofia 1-1 (1-0) și Kaunas - Aalborg 0-2 (0-2). Mâine, de la ora 14, sport.ro transmite în direct, tot de la Monaco, și tragerea la sorți pentru turul întâi al Cupei UEFA (ultimul înaintea pătrunderii în grupe). FC Vaslui este cu un picior în această fază, după ce, în prima manșă a turului doi preliminar, a învins în deplasare cu 2-0 vicecampioana Letoniei, Metalurgs Liepajas. Astăzi, de la ora 20,30, vasluienii susțin returul. Mâine, mai intră în urnă pentru turul întâi, din România, Rapid, Dinamo, Poli Timișoara și Unirea Urziceni. Partidele turului întâi se dispută pe 18 septembrie și 2 octombrie.