Statutul de persoană fizică autorizată este obţinut la Registrul Comerţului

Pentru angajarea pe bază de convenție civilă

Statutul de persoană fizică autorizată este obținut la Registrul Comerțului

r Persoanele fizice autorizate se vor înregistra la Registrul Comerțului, în trei zile, ca orice societate comercială, prețul acestui demers fiind de circa 400 lei. r Ministrul Muncii a precizat că, cel mai probabil, interdicția cumulării pensiei cu salariul de la stat va fi doar pentru anul 2009, considerat an de criză. Imediat după controversa creată de ordonanța care interzice cumulul pensiilor cu salariile de la stat, guvernul Boc a anunțat că aceasta va fi explicată într-un ordin comun al miniștrilor Muncii și Finanțelor. Ordinul a fost emis, însă el nu face vreo referire la categoriile cărora nu li se aplică prevederile cu pricina, adică la actori, profesori sau medici. Marian Sârbu, ministrul Muncii, a declarat că ordinul comun doar explică termenul de „venituri obținute din funcții remunerate” în sistemul public, folosit în ordonanță acolo unde se vorbește despre cei care nu au voie să cumuleze pensia cu „veniturile” de la stat. „Actul vine să clarifice faptul că, prin venituri din funcții remunerate, în toate categoriile de instituții publice menționate în ordonanță, se înțeleg veniturile obținute din calitatea de salariat, angajat cu contract individual de muncă sau raport de serviciu, pentru funcționarii publici”, explică Sârbu. Acesta a precizat că ordinul nu a fost publicat nicăieri pentru că nu are rol de act normativ, ci doar de clarificare pentru cei care aplică legea, că această explicație la prevederile ordonanței face practic posibilă orice altă formă de plată la stat și că variantele menționate pentru categoriile ce ar fi fost dezavantajate, cum ar fi convenția civilă și drepturile de autor, „vin de la sine, din legile care deja există”, de aceea nu au fost trecute în ordin. Ceea ce înseamnă că actorii, asistenții maternali, medicii sau profesorii care sunt acum angajați cu contract individual de muncă vor trebui să fie trecuți pe formele de plată menționate mai sus, așa cum prevăd Codul civil, Legea dreptului de autor sau legea care stipulează plata cu ora. Cine poate deveni PFA? Referitor la convenția civilă, către care sunt îndreptați pensionarii care vor să lucreze și la stat, aceasta se poate încheia de către o persoană fizică autorizată (PFA). Potrivit legislației, orice persoană fizică pregătită profesional și care deține un loc ce poate fi folosit ca sediu se poate înregistra ca PFA, printre avantajele acestui… statut numărându-se autorizarea mai rapidă decât în cazul unei firme, costurile de înființare mici și contabilitatea simplificată. O PFA are dreptul la asigurări în sistemul public de pensii, în cel de sănătate și în cel de șomaj, impozitarea se face pe profit, în cotă de 16%, impozit care trebuie plătit personal de PFA, ca și în cazul asigurărilor sociale. Una dintre limite este că o PFA nu poate angaja personal. Pașii pentru înregistrarea PFA Cititorii interesați de acest demers trebuie să știe că OUG nr. 44/2008 a stabilit preluarea în întregime de către Registrul Comerțului a procedurii de înregistrare și de autorizare a persoanelor fizice. Documentele necesare pentru înregistrarea în Registrul Comerțului, înregistrarea fiscală și autorizarea funcționării a persoanelor fizice autorizate sunt următoarele: 1) Cererea de înregistrare. 2) Dovada verificării disponibilității și rezervării firmei (original). 3) Carte de identitate sau pașaport (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul). 4) Documente care atestă drepturile de folosință asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată). 5) Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original). 6) Spe-cimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original). 7) Declarația-tip pe propria răs-pundere care să ateste îndeplinirea condițiilor legale de funcționare prevăzute de legislația specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției me-diului și protecției muncii (model 1 sau model 2, după caz). 8) Documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf). Important: În cazul persoanelor fizice care desfășoară activitate economică autorizată și recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spațiului Economic European, se atașează și documentația care atestă funcționarea legală, obținută în celălalt stat (fotocopie și traducere în limba română certificată olograf).