Statuia Libertăţii împlineşte 125 de ani

Statuia Libertății împlinește 125 de ani

Ştire online publicată Vineri, 28 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Statuia Libertății împlinește astăzi 125 de ani. Amplasată în New York, statuia e un cadou oferit de francezi, în semn de prietenie, americanilor. A devenit între timp unul dintre simbolurile Americii."Bătrâna doamnă" va fi, vineri subiectul unei ceremonii inspirate de cea care a avut loc pe 28 octombrie 1886, în timpul inaugurării sale, în prezența președintelui american de la acea vreme, Grover Cleveland, scrie RFI. Simbol universal al libertății, statuia realizată de un sculptor alsacian este o amintire dragă pentru milioane de imigranți. Timp de mulți ani, statuia era primul obiectiv american pe care aceștia îl vedeau după o lungă traversare a Atlanticului.Astăzi, 125 de imigranți, din peste 40 de țări, vor primi cetățenie americană pe Liberty Island, insula pe care se află statuia, pe râul Hudson, la sud de Manhattan. În timpul ceremoniei oficiale, care va debuta cu imnul american și cu cel francez, se va citi poemul gravat la baza statuii. Apoi, secretarul pentru Afaceri Interne al Statelor Unite îi va înmâna un cadou consulului general al Franței la New York, mulțumindu-i acestuia pentru cadoul făcut de Franța în urmă cu 125 de ani. O delegație alsaciană va fi de asemenea prezentă la ceremonie.Pe 22 septembrie, președintele francez Nicolas Sarkozy, venit la New York pentru Adunarea generală a ONU, a făcut o vizită pe Liberty Island, pentru cea de-a 125-a aniversare.Statuia a fost oferită Statelor Unite de Franța în 1886, pentru a celebra, cu zece ani întârziere, 100 de ani de la declarația de independență a SUA, pe 4 iulie 1776. Statuia din cupru, cu structură metalică, ce a fost concepută de Gustave Eiffel, atrage anual mai multe milioane de turiști. Ea figurează în patrimoniul mondial UNESCO din 1984.Statuia Libertății are o înălțime totală de 92,99 metri - de la bază - și o greutate de 225 de tone. În 1984 a fost închisă pentru o primă restaurare, înainte de cea de-a 100 aniversare, marcată prin patru zile de festivități. A fost din nou închisă după atentatele de la 11 septembrie 2001, pentru mai mulți ani.De sâmbătă, va fi din nou închisă - dar numai pentru un an, pentru lucrări de renovare interioară.