Statuia Libertăţii din New York s-a redeschis pentru turişti

Statuia Libertății din New York s-a redeschis pentru turiști

Ştire online publicată Marţi, 15 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Celebra Statuie a Libertății de la New York, închisă de două săptămâni din cauza blocajului bugetar, și care fusese închisă și anterior timp de opt luni după uraganul Sandy, s-a redeschis duminică, spre marea bucurie a turiștilor.Înainte de redeschidere, compania a fost nevoită să le restituie plata turiștilor sau să le ofere în schimb un tur în portul New York.Statuia Libertății va fi deschisă până joi, în conformitate cu un acord încheiat între serviciile parcurilor naționale și statul New York, care a alocat 370.000 dolari pentru redeschiderea monumentului și compensarea pierderilor generate de închiderea acestuia.