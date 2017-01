Staţiunea Techirghiol, preferată de pensionarii care vor să-şi recapete sănătatea

Stațiunea Techirghiol, preferată de pensionarii care vor să-și recapete sănătatea

Nămolul de la Techirghiol e vestit în toată lumea. „Noroiul” cu puteri miraculoase extras de pe fundul lacului redă, în fiecare an, sănătatea oamenilor care vin în stațiune pentru cură. Așa se face că faima nămolului de Techirghiol a trecut peste mări și țări. Stațiunea este preferată de pensionarii care vor să-și recapete sănătatea. Ar sta ziua întreagă pe malul lacului, desfătându-se la soare, unși pe tot corpul cu nămol. Unii fac proceduri la sanatoriul de recuperare, unde beneficiază de tot confortul. Acolo ajung cu trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist sau cu bilet de tratament obținut prin Casa de Pensii. În astfel de condiții, plătesc doar 30% din costuri. De asemenea, sanatoriul este inclus în listele agențiilor de turism. La complexul de băi reci din Techirghiol, programul începe la 7.30 și se încheie la apusul soarelui. Intrarea costă cinci lei. Ai nămol cât cuprinde la dispoziție și, în plus, faci cure heliomarine. Cei care nu sunt dispuși să plătească bilet de intrare stau la soare pe plaja improvizată din apropierea complexului. „Nămolul e sănătate curată” – spun oamenii. Nu mai contează dacă se spoiesc cu noroiul miraculos la sanatoriu sau la complex sau îl cumpără de la țiganii de pe plajă, chiar dacă nu au certitudinea că este veritabil. Stau cât e ziua de lungă pe malul lacului, unși cu nămol până și pe față. Cazarea se face fie la sanatoriu, fie la vilele din stațiune, de una, două sau trei stele. Locuri e cazare există și la Mănăstirea „Sfânta Maria”. Confortul este de două stele. Mănăstirea are un contract cu SC. DUBLET SRL Techirghiol, prin Casa de Pensii, care asigură cazare, masă și tratament pentru o perioadă de 18 zile, pentru bugetarii care sunt la zi cu toate dările către stat, și pentru pensionari. Firma menționată are în administrare mai multe vile din Techirghiol. Fără bilet de tratament, închirierea unei camere duble costă 50 de lei în vile de o stea (camerele au chiuvetă în cameră, dar grupul sanitar este comun), 80 de lei la două stele (grup sanitar, televizor și frigider în cameră) și 100 de lei, pentru confortul de trei stele. Pensionarii spun că sunt mulțumiți de condițiile de cazare și le place foarte mult să vină la Techirghiol. „Am mai fost aici, am fost și la sanatoriu. În vila unde stăm e foarte frumos, nici n-am crezut că va fi așa de bine. Avem televizor, frigider în cameră, e foarte bine…”, ne povestesc soții Ecaterina și Ion Colder, din Sighetu-Marmației. Pentru ei, Techirghiol înseamnă o oază de relaxare. Dimineața și seara merg și fac plajă pe malul lacului, se ung cu nămol și stau la soare, iar la prânz se relaxează în grădinile din fața vilelor. Unii citesc, alții împărtășesc impresii. Stațiunea nu este preferată doar de pensionari, ci și de familiile care găsesc la particularii din Techrighiol cazare la prețuri mai mici decât în stațiunile de pe malul mării. Astfel, închirierea unei camere costă în jur de 30 – 40 de lei. Proprietarul le pune la dispoziție bucătăria, așa că turiștii îți pot pregăti mâncarea singuri. Turiștii spun că este destul de convenabil, dat fiind că Techirghiol se află la doi – trei kilometri de stațiunea Eforie Nord. Nămolul de Techirghiol este folosit frecvent pentru tratamentul reumatismului inflamator, sechele după traumatisme ale sistemului osteo-articular, afecțiuni ortopedice. De asemenea, este cunoscut pentru calmarea durerilor articulare și musculare, a nevralgiilor reumatice.