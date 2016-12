„Statele Unite să nu folosească forţa în Siria!“

Vladimir Putin reia presiunile asupra Washingtonului:

„Statele Unite să nu folosească forța în Siria!“

Ştire online publicată Vineri, 13 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele rus Vladimir Putin a avertizat, ieri, Statele Unite să nu folosească forța în Siria, cu câteva ore înainte să înceapă negocieri sub tensiune între Moscova și Washington asupra planului rus de plasare sub control internațional și apoi distrugere a arsenalului chimic sirian.O întâlnire este prevăzută, astăzi, la Geneva, între secretarul de Stat american John Kerry și omologul său rus Serghei Lavrov, însoțiți de zeci de experți în dezarmare, urmărind să deschidă o cale diplo-matică cu privire la conflictul din Siria și să amâne o eventuală acțiune militară punitivă anunțată de către Statele Unite.Însă, într-un articol publicat în The New York Times, în timp ce Kerry se afla deja în drum spre Elveția, Vladimir Putin a reluat presiunile asupra Washingtonului. El i-a acuzat mai întâi pe rebelii sirieni că au comis atacul chimic de la 21 august, lângă Damasc, cu scopul de a provoca o interven-ție a Statelor Unite.Șeful statului rus, cel mai apropiat aliat al Damascului, a avertizat că un eventual recurs la forță în afara cadrului Consiliului de Securitate al ONU va fi inacceptabil și va constitui un act de agresiune. În plus, atacuri asupra Siriei ar putea să de-clanșeze un „nou val de terorism, să submineze eforturile multilaterale privind rezolvarea problemei nucleare iraniene și conflictul israeliano-palestinian și să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu și Africa de Nord, prejudiciind totodată sistemul ONU”.Va fi necesar, scrie Putin, ca „Statele Unite, Rusia și toți membrii comunității internaționale să profite de ocazia oferită de voința Guvernului sirian de a-și plasa arsenalul chimic sub control internațional cu scopul de a-l distruge”. Putin își încheie avertizarea pe un ton mai conciliant, salutând încrederea în creștere dintre el și omologul său american Barack Obama.Cei doi șefi de stat, care întrețin relații glaciale, s-au văzut într-o întâlnire privată la summitul G20 de la Sankt Petersburg, săptămâna trecută, pentru a discuta despre acest plan rus de plasare sub sechestru internațional, în vederea distrugerii, a celui mai important arsenal chimic din Orientul Mijlociu.Șefii diplomațiilor lor și experții acestora urmează să examineze în detaliu, la Ge-neva, acest proiect, și au convenit să poarte o „discuție reală asupra mecanismelor de identificare, verificare și distrugere a arsenalului chimic al președintelui sirian Bashar al-Assad, cu scopul ca acesta să nu mai poată fi utilizat vreodată”, a declarat un oficial din cadrul Departamentului de Stat.