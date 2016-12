Conform talibanilor

Statele Unite riscă „înfrângerea totală“ în Afganistan

Ştire online publicată Miercuri, 12 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Forțele americane riscă „o înfrângere totală” în Afganistan, iar americanii sunt în pericol peste tot în lume, au afirmat talibanii cu o zi înainte de comemorarea atentatelor de la 11 septembrie 2001, a informat Centrul american de supraveghere a site-urilor islamiste (SITE).„Comemorarea zilei de 11 septembrie are loc în acest an în America într-o perioadă în care țara riscă o înfrângere totală în Afganistan - militar, politic, economic și în toate celelalte domenii, și în timp ce și-a epui-zat toate celelalte mijloace de a-și prelungi războiul ilegal”, afirmă talibanii într-un comunicat, publicat de SITE.Comunicatul, scris în engleză și datat duminică, adaugă că războiul lansat în Afganistan „sub pretextul unei răzbunări pentru incidentul din septembrie nu are nicio bază legală și etică” și că afganii nu au nimic de-a face cu ce s-a întâmplat.Chiar dacă Statele Unite au utilizat „sume mari de bani și mijloace militare” în război, „niciun american nu este în siguranță în orice loc s-ar afla astăzi”, continuă comunicatul.De asemenea, talibanii afirmă că nu este vorba de o amenințare, dar jură să-și apere patria și să continue „lupta lor sacră” împotriva „invadatorilor”.„Emiratul islamic, cu ocazia comemorării a 11 ani de la incidentul din septembrie, face încă o dată apel la responsabilii americani, la membrii coaliției lor și la poporul lor să înceteze vărsarea sângelui afganilor oprimați sub acest pretext și să urmeze calea rațiunii în loc de cea a tiraniei și prostiei”, se adaugă în comunicat.v v vÎn urmă cu 11 ani, aproape 3.000 de persoane au murit în cele mai grave atentate teroriste comise pe teritoriul american, după ce două avioane deturnate de Al-Qaida au lovit turnurile gemene ale World Trade Center din New York. O altă aeronavă a lovit Pentagonul, iar un al patrulea avion s-a prăbușit pe un câmp din Pennsylvania.