Statele Unite nu au renunţat niciodată la ideea apropierii de frontierele Rusiei

Ştire online publicată Joi, 15 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Statele Unite nu au renunțat niciun moment la ideea apropierii de frontierele Rusiei, astfel că acordul privind amplasarea unor elemente antirachetă pe teritoriul României nu ar trebui să afecteze relansarea relațiilor ruso-americane, comentează experți citați de Russia Today. Brian Becker, analist la organizația americană Act Now to Stop War and End Racism (ANSWER), este de părere că Statele Unite nu renunțaseră niciun moment la ideea apropierii de frontierele Rusiei. "Statele Unite nu vor renunța la această idee pentru că Statele Unite intenționează să folosească acest scut antirachetă în viitor ca parte a sistemului de atac împotriva amenințărilor provenind din Rusia sau China", subliniază Becker."Când s-a terminat Războiul Rece, când Pactul de la Varșovia a luat sfârșit, ne puteam gândi logic că va urma o perioadă de compromisuri, de pace și de diminuare a tensiunilor. În schimb, armata americană, nu poporul, a considerat că aceasta este o oportunitate de a avea putere în mod unilateral asupra statelor din fostul Bloc sovietic și asupra Rusiei în special. Este vorba de un calcul strategic conform căruia cei care au arme mai multe și care pot provoca daune mai mari îi pot forța pe alții să accepte termenii oricărui context politic din viitor", explică Becker. Analistul avertizează că sistemul antirachetă este un efort al Washingtonului de a-și extinde influența în regiune."Statele Unite se folosesc de acordurile cu România și cu alte state central sau est-europene pentru a le integra în cadrul NATO, în sfera de influență americană, iar Europa Centrală și de Est sunt percepute prin prisma extinderii sferei de influență americane până la frontierele Rusiei", declară analistul.Rusia propusese dezvoltarea unui sistem antirachetă comun pentru protejarea Europei și privește cu suspiciune planurile americane de instalare a elementelor antirachetă în Europa de Est. De altfel, în ultimele săptămâni, Rusia a reamintit că Statele Unite și NATO trebuie să ofere garanții oficiale că elementele antirachetă nu vor fi îndreptate împotriva intereselor sale strategice."Evoluția situației evidențiază necesitatea unor garanții clare și legale din partea NATO și a Statelor Unite că sistemul european antirachetă nu va fi îndreptat împotriva forțelor strategice ruse", a comunicat marți Ministerul rus de Externe.Ministrul de Externe, Teodor Baconschi, și secretarul de Stat american, Hillary Clinton, au semnat, marți, la Washington, Acordul privind amplasarea unor elemente ale scutului antirachetă în România. Semnarea a avut loc la scurt timp după întâlniri între președintele SUA, Barack Obama, vicepreședintele Joe Biden și șeful statului român, Traian Băsescu.