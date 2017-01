Statele Unite construiesc noi reactoare nucleare, pentru prima dată din 1978

Autoritățile federale americane au autorizat, joi, pentru prima dată din 1978 construirea de noi reactoare nucleare în Statele Unite. Comisia pentru reglementare în domeniul nuclear (NRC) a aprobat o rezoluție care autorizează "construirea și punerea în serviciu a reactoarelor trei și patru de la Vogtle", centrală atomică situată în Georgia (sud-est) și exploatată de Southern Nuclear.Este vorba despre primele două reactoare a căror construcție este autorizată de NRC din 1978, când a fost aprobată centrala din Shearon Harris în North Carolina (sud-est).Cele două viitoare reactoare de la Vogtle sunt de tipul AP1000 realizate de grupul japonez Toshiba și filiala sa americană Westinghouse.Cu o putere de 1.154 MW, potrivit constructorului, AP1000 este un reactor de a treia generație cu apă sub presiune. Acesta a primit certificare din partea NRC pentru piața americană în decembrie.Permisul de construcție a fost acordat în pofida opoziției președintelui NRC, Gregory Jaczko. "Nu pot să susțin eliberarea acestei autorizașii ca și cum Fukushima nu ar fi avut loc niciodată", or, "în opinia mea, este ceea ce suntem pe cale să facem", a declarat el, referindu-se la catastrofa nucleară japoneză din martie 2011.Jaczko a declarat că el ar fi vrut să lege licența acordată Southern Nuclear de un "angajament irevocabil" al companiei de a încheia, înainte de punerea în funcțiune, lucrările de ameliorare pe care le-a prevăzut pentru a ține cont de ce s-a întâmplat la Fukushima.Ceilalți patru membri ai comisiei au apreciat că acest lucru "nu ar schimba cu nimic siguranța funcționării noilor reactoare".Amintind că proiectul de extindere a Vogtle reprezintă o investiție de 14 miliarde de dolari și "4.000-5.000 de locuri de muncă în momentul de vârf al activității", compania a afirmat că reactorul 3 ar urma să intre în serviciu în 2016, iar reactorul 4 anul viitor.Avântul industriei nucleare a fost tăiat în Statele Unite după accidentului din 1979 de la centrala Three Mile Island din Pennsylvania (est), unde interiorul unui reactor s-a topit.Ultimul reactor nuclear care a intrat în funcțiune în țară a fost cel al centralei Watts Bar, în Tennessee (sud-est), care alimentează rețeaua din 1996. Potrivit Departamentului Energiei, reactorul 2 al centralei a cărui construcție a cunoscut numeroase întârzieri urmează să înceapă să funcționeze în 2013.