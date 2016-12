Star Wars: The Force Awakens a fost lansat în China, cu casa închisă

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

"Star Wars: The Force Awakens", ultimul film din saga "Star Wars", care a doborât toate recordurile la încasări în America de Nord, a fost lansat sâmbătă în cinematografele din China, țară în care mulți spectatori nu sunt familiarizați cu populara franciză, relatează Agerpres.ro.O difuzare masivă în China, a doua piață de film ca mărime din lume, ar putea face din "Star Wars" filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile, detronând astfel "Avatar", pelicula care ocupă în prezent această poziție, cu încasări de 2,8 miliarde de dolari.Pe de altă parte, deși biletele la multe dintre proiecțiile filmului de la Beijing erau epuizate sâmbătă, unii cinefili nu sunt siguri că filmul se va bucura de un succes generalizat în această țară."Noi nu am crescut uitându-ne la filme, asemenea multor occidentali. Cred că tinerii din China sunt curioși să afle ce se întâmplă în 'Star Wars', dar nu sunt sigur că generația mai în vârstă ar fi atât de interesată", a explicat Andi Cheung, un designer grafic în vârstă de 26 de ani, pentru DPA.Primele trei filme ale seriei "Star Wars" nu au fost proiectate în cinematografele din China în anii '70 și '80, atunci când economia țării era în mare parte închisă schimburilor cu exteriorul.China restricționează încă importurile de filme străine la 34 de titluri pe an, de teamă că o deschidere completă față de piața externă ar afecta propria sa industrie cinematografică.