Standard and Poor's a scăzut nota SUA la 'AA+'

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Agenția de rating Standard and Poor's a scăzut, vineri, cu un punct nota Statelor Unite pentru datoria publică de la 'AAA' la 'AA+', pentru prima dată în istorie, transmte Agerpres.Nota anterioară, 'AAA', obținută în 1941, a fost redusă cu un punct, la 'AA+', a anunțat Standard and Poor's într-un comunicat dat publicității.Standard and Poor's este prima agenție de rating care a luat asemenea măsuri, invocând 'riscurile politice' de a vedea această țară adoptând măsuri insuficiente împotriva deficitului său bugetar.Trezoreria americană a acuzat, vineri, agenția de evaluare financiară Standard and Poor's că a comis o eroare de 2.000 de miliarde de dolari în proiecțiile bugetare ce au servit ca bază pentru scăderea notei atribuite datoriei publice a SUA, transmite AFP.'O evaluare viciată de o eroare de 2.000 miliarde de dolari vorbește de la sine', a declarat presei purtătorul de cuvânt al ministerul respectiv, după decizia Standard and Poor's de coborî această notă cu un punct, de la 'AAA' la 'AA+'.Conform unei surse la curent cu discuțiile dintre agenția de rating și Trezorerie, Standard and Poor's a prezentat la miezul zilei textul ce justifică decizia sa.Trezoreria a avertizat în acel moment agenția că cifrele pe care le citează sunt false, cele referitoare la cheltuielile publice numite 'discreționare' ( pe care Congresul le poate schimba la fiecare buget fără să amendeze legea) pe următorii 10 ani, precum și raportul dintre datorie și Produsul Intern Brut.Sursa a menționat că Standard and Poor's hotărâse atunci să elimine unele din aceste cifre din analiza publicată în final pe site-ul său, vineri seara la ora locală 20.13 (sâmbătă, 03.13, ora României).