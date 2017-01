„Sperăm să nu mai fie Kosovo la Piatra Neamţ“

Ion Marin, antrenorul principal al Farului, își amintește că, sub Pietricica, oaspeții erau călcați în picioare de jucătorii gazdă și de arbitri

„Sperăm să nu mai fie Kosovo la Piatra Neamț“

Ion Marin, antrenorul principal al Farului, a declarat că speră într-un arbitraj corect la meciul „rechinilor“ de vineri, de la Piatra Neamț, din etapa a 21-a a Ligii 1. „La Piatra Neamț erai înainte călcat în picioare. Nu numai de 11 adversari, ci și de cei trei arbitri. Era Kosovo acolo. Sperăm ca asemenea fapte să aparțină trecutului, iar vineri să avem parte de un arbitraj bun. Nu de unul într-o singură direcție și care să tolereze duritățile gazdelor. Să arbitreze oricine, dar să fie corect și să nu influențeze rezultatul final”, a declarat „Săpăligă“. „Nu vrem să ne întoarcem cu mâna goală de sub Pietricica. Dacă băieții vor juca realist, la rezultat, vor fi harnici și foarte bine organizați, vom avea câștig de cauză”, a mai spus Ion Marin, care le-a mulțumit suporterilor pentru sprijinul din partida cu Gloria Buzău: „Regretăm că nu am bătut, dar am vrut și am muncit. Sperăm ca la Piatra Neamț să fie altfel“. Farul pleacă spre Piatra Neamț în această dimineață, la ora 8, în autocar urmând a urca următorii 18 jucători: Vlas, Curcă - portari; Băcilă, Farmache, Gheară, Șchiopu, Barbu, Maxim, Ben Teekloh, Gerlem, Pătrașcu, Voiculeț, E. Nanu, Todoran, Gaston, Chico, L. Mihai II și Gosic - jucători de câmp. Nu au prins lotul M. Nae și L. Florea. „Nu am ceva personal cu Nae, că nu suntem rude. La fiecare etapă, alegem lotul care considerăm că ne este necesar“, a explicat antrenorul Farului alegerea celor 18. Nu vor face antijoc Ion Marin a mai spus că meciul cu Ceahlăul este unul de șase puncte, cele două echipe având mare nevoie de victorie. „Gazdele sunt în situația noastră de la meciul cu Buzăul. Nu le convine egalul. Cred că vor juca cu două vârfuri, vor forța să dea gol, vor risca. Noi nu vom face însă antijoc. Suntem echipă care joacă. Nu vom trage de timp și nici nu vom cădea câte trei pe gazon”, a arătat tehnicianul farist. Nașul își înfruntă finul Portarul Farului, Adrian Vlas, îl va înfrunta vineri pe finul său, proaspătul nemțean Vasilică Cristocea. „Îi urez baftă la Ceahlăul, dar după meciul cu noi. I-am și spus asta. Vasile e un jucător foarte bun și îmi pare rău că nu a rămas la Steaua“, a spus Vlas. Goal-keeper-ul a comentat și duelul pentru titularizare cu George Curcă, pe care Adi l-a câștigat în prima etapă: „Nu contează cine apără titular. Important este să își facă treaba. Trebuie să fim uniți și să ne salvăm. Ar fi păcat să retrogradăm. Nu merităm așa ceva. Suntem montați să câștigăm la Piatra Neamț. Dacă nu vom bate, ne va fi și mai greu în continuare“, a mai spus portarul. Ne salvăm Trebuie să privim fiecare meci ca pe o finală. Să jucăm la rezultat și să scoatem cât mai multe puncte. Este presiune pe noi, dar suntem convinși că ne vom salva de la retrogradare. Noi am adus echipa în situația aceasta, noi o vom scoate la liman. Încă nu s-a decis nimic, mai sunt multe meciuri Cristi Șchiopu, fundaș central Farul Toți sunt periculoși Toată echipa Ceahlăului e periculoasă, nu numai un jucător anume. Poate și un fundaș să dea gol, nu numai cei din față. La Piatra Neamț, mi-ar plăcea să sparg gheața și în campionat, după ce am înscris în amicale, dar poate marca oricine de la noi, nu mă supăr. Important e să ne întoarcem cu puncte Ion Barbu, fundaș central Farul