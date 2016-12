„Sper ca primăria să-mi dea banii cât mai sunt în viaţă!“

„Sper ca primăria să-mi dea banii cât mai sunt în viață!“

Aurel Năstase, domiciliat în Constanța, str. B.P. Hajdeu nr. 120, a locuit împreună cu părinții într-o casă care a fost demolată. La vremea respectivă, a primit despăgubiri pentru locuință, în schimb, pentru terenul aferent acesteia, în suprafață de 300 mp, nu i-a revenit nici până astăzi suma cuvenită potrivit legii. La toate demersurile către Primărie i s-a promis - în scris și verbal - că acest drept îi va fi respectat, fără a i se da un termen. Așteaptă banii din 2001 La notificarea înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 72827 din 31.05.2001, prin care Aurel Năstase solicita primăriei acordarea despăgubirilor cuvenite, având în vedere că în prezent terenul este ocupat de un bloc de locuințe, alei pietonale și spații verzi, primăria i-a răspuns (abia la 18.06.2008, cu dispoziția nr. 3474), că i-a respins cererea de restituire în natură a imobilului situat în Constanța, b-dul Tomis nr. 179. În schimb, prin aceeași dispoziție, i s-a propus acordarea de despăgubiri în condițiile Legii nr. 247 din 2005, adică în bani. Pentru recuperarea cărora a făcut zeci de drumuri la primărie, unde a fost… gratulat cu fel de fel de expresii. * * * „Răspunsul că voi primi des-păgubirile m-a bucurat, dar nu mă ajută cu nimic. Vorbele nu țin de foame, și mai ales, nu ne răzbună pentru felul brutal cum o casă muncită de familia mea a ajuns un morman de moloz. Dar astea sunt lucruri care nu mai impresionează pe nici un reprezentant al autorităților locale. Sunt atât de mulți alți foști proprietari în situația mea, încât au devenit imuni la chestiile astea. Atât de imuni, încât nu mai dau doi bani pe suferința noastră. Pe de altă parte, sunt decepționat și de atitudinea unor funcționari din primărie, cărora li se face lehamite să vorbească cu cei care se duc să-și… cerșească drepturile. Da, mă simt un cerșetor pe la porțile înalte ale primăriei, din moment ce un drept recunoscut este privit cu atâta scârbă. Mai mult, îmi aduc aminte că în toate campaniile electorale, domnul primar ne-a promis că o să pună birocrația în cui, iar problemele oamenilor vor fi rezolvate de urgență. Posibil ca dânsul să nu știe cum vorbesc angajații primăriei celor insistenți ca mine, de aceea îi sugerez eu să facă un test și o să se convingă că nu bat câmpii. Și poate o s-o întrebe și pe doamna juristă Guci de ce, fără ca măcar să se uite în dosar, mi-a spus, din prima, să mă duc la un notar pentru nu știu ce hârtii. Când i-am atras atenția că nu e normal să mă mai pună pe drumuri și să citească mai bine ce scrie în acea dispoziție a primăriei, mi-a cerut să revin peste o lună, fără să-mi explice de ce trebuie să mai aștept așa de mult, deși am rugat-o frumos. Cred că oamenii insistenți supără și din această cauză fac apel la ziarul Cuget liber să mă ajute să primesc despăgubirea cuvenită cât mai sunt în viață!”. Alte hârtii, alte semnături! Nu a fost nevoie să intrăm în amănunte pe marginea acestui caz în discuția purtată cu Maria Guci, juristă la Primăria municipiului Constanța, pentru că aceasta cunoștea foarte bine dosarul. Și-a amintit și cât de „agasant” este Aurel Năstase, dar a încercat să ne convingă că de fiecare dată i-a explicat cum stau lucrurile. „Problema este că a trebuit să fie modificată prima dispoziție a primăriei, în sensul că era nevoie și de o descriere în detaliu a construcției respective. La data de 28 octombrie s-a definitivat acest document și acum se află în mapă, pentru a primi semnătura domnului primar. Tocmai pentru că sunt extrem de multe dosare care-și așteaptă rândul la semnat i-am spus domnului Năstase să revină peste o lună. Sincer, nu înțeleg de ce are această atitudine față de mine, pentru că eu mi-am făcut treaba. Vreau să se știe că eu nu țin la nimeni dosarul”. La vârsta sa, nu-l mai miră că în campanii politicienii se întrec în tot felul de pomeni electorale. Ceea ce nu înțelege este că, la câți bani se aruncă în dreapta și stânga, nimeni nu se grăbește să-i acorde un drept legitim, nicidecum o pomană! Suficiente motive pentru a se gândi că un vot în plus sau în minus chiar nu mai contează pentru cei care se luptă să ajungă la putere oameni care se jură cu mâna pe Biblie că o să respecte toate drepturile cetățeanului! Vom reveni.