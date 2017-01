Spaţiile pentru nefumători sunt pline de… fumuri

Spațiile pentru nefumători sunt pline de… fumuri

Ştire online publicată Vineri, 11 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea IACOB Dacă ești nefumător, în ziua de azi este din ce în ce mai greu să găsești un bar în care să poți bea un suc sau o cafea liniștit, fără să respiri aerul viciat de alții. Cât despre amenzi, cei în măsură să facă ceva în acest sens ridică din umeri și dau vina chiar pe consumatori. Ultimul etaj al Tomis Mall este probabil cea mai aglomerată parte a magazinului. Zilnic, zeci de persoane iau masa acolo, profitând de varietatea de produse de tip fast-food disponibile. Peste tot pot fi observate semne clare, citețe, cu „Fumatul Interzis”, al căror mesaj este întărit și de lipsa scrumierelor de pe mese. Dacă la orele prânzului nu se găsește mai nimeni care să testeze vigilența administratorilor, alta este situația după ora 17,00. Chiar sub semnele binecunoscute, un grup de tineri fumează, ignorând cu bună știință avertismentele și arătând o lipsă clară de respect față de o masă alăturată, unde o familie cu doi copii încearcă să se bucure de masa în oraș. Din păcate, în zonă nu se află nicio autoritate care să rezolve problema sau măcar să le explice tinerilor că săvârșesc o contravenție. Rezultatul? După ce numeroase persoane și-au fumat țigările de după masă liniștiți, în anumite zone aerul devine irespirabil. Singurele avertismente pe care este posibil să le primești vin din partea debarasatorilor, care spun că s-au săturat să strângă de pe mese tot felul de scrumiere improvizate și să le atragă atenția, în zadar, fumătorilor. Singura soluție în acest caz, măcar pentru a evita să rămânem în aerul acela viciat, ar fi să alegem celălalt restaurant fast-food de la parter, unde pe terasă, într-adevăr, sunt scrumiere pe mese. Spații cu destinație variabilă Deosebită este și situația din Allegro Cafe din Tomis Nord. Aici există un spațiu pentru nefumători frumos amenajat, doar că de cele mai multe ori este neocupat sau …plin de fumători. Această rocadă este cunoscută conducerii localului care, dacă nu mai este nici un alt loc liber în bar, îți permite să ocupi masa aceea, care oricum este de doar patru persoane. Locul este închis și prost ventilat, astfel că, dacă vrei să te bucuri de cafeaua și țigările preferate și să mai poți și respira trebuie să deschizi larg ușa separeului. Probleme până acum nu au fost, măcar pentru faptul că persoanele care frecventează localul știu dinainte la ce riscuri se expun. Alt local, altă poveste. Phoenix 1, situat tot în Tomis Nord, are amenajat la etaj un separeu destinat nefumătorilor. Spre deosebire de alte baruri, acesta este ventilat co-respunzător și sunt mai multe mese de pe care, bineînțeles, lipsesc scrumierele. De asemenea, și angajații localului sunt vigilenți: avertizează clienții încă de la început că în acel spațiu sub nicio formă nu se fumează și că, dacă sunt fumători, sunt poftiți să ocupe oricare din mesele libere din restul localului. Acum, pe timpul verii, este deschisă și terasa barului, care adună laolaltă fumători și nefumători. Taclale între fumători și nefumători Phoenix 2, situat în zona Capitol, este însă un local populat mai mult de fumători și nu există un spațiu special amenajat pentru nefumători. Pentru cei mai neconvenționali, există La Taclale Cafe, care se află vizavi de Casa Căsătoriilor. Aici nu există vreo delimitare fumători/nefumători și toată lumea se simte bine așa. Cu ventilarea stau cam prost: după o singură oră petrecută aici, simți că te ustură ochii și aerul devine cam încețoșat. La City Park Mall nu se fumează, cei care vin aici preferând să viziteze magazinele. Proprietarii magazinelor de fast-food confirmă că în acel spațiu nu se fumează și că, deși fumătorii mai întreabă dacă totuși nu se poate fuma măcar o țigară, nu a fost nici un incident în acest sens până acum.