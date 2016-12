Spania / Un român a fost ales în funcția de consilier local în municipiul Castellon

Vineri, 19 Iunie 2015.

Manuel Păduraru, un cetățean român stabilit de zece ani în Castellon, Spania, a fost ales, la alegerile din aprilie 2015, în funcția de consilier local al orașului. Acesta a candidat din partea partidului (de centru) Ciudadanos - Partido de la Ciudadania - și a luat unul dintre cele patru locuri din Consiliul local, pe care partidul său le-a câștigat la alegeri. Manuel Păduraru este primul consilier străin (român) din istoria municipiului."Locuiesc de 10 ani în Castellon de la Plana, în Comunitatea Valenciana și, ca majoritatea imigranților români, am început nouă viață cu dificultățile existente, dar am încercat să mă adaptez la realitatea prezentă pe aceste meleaguri și am învățat limba, obiceiurile și am încercat să mă integrez cât de mult se poate, fără a uita, însă, originile mele, de unde am plecat și unde pot ajunge. La începutul anului 2014, situația economică și politică din Spania era destul de dificilă, și extinderea la nivel național al partidului (de centru) Ciudadanos - Partido de la Ciudadania m-a determinat să iau decizia de a ma implica activ în viața socio-politică a orașului unde locuiesc, cu o populație de aproximativ 170.000 de locuitori, dintre care peste 25.000 sunt români", a povestit Manuel Păduraru pentru HotNews.ro.Mai departe, românul a relatat ce l-a determinat să intre în acest partid."Partidul apără unitatea teritorială a Spaniei în fața mișcărilor de independență din Catalonia și Țara Bascilor, încearcă să implementeze la nivel național strategii anticorupție, una din măsuri este că, prin statutul partidului, nu poate există niciun candidat sau ales care să fie urmărit penal, automat este dat afară din funcție până se rezolvă de o formă sau alta situația lui juridică; altă măsură anticorupție este limitarea la două mandate a aleșilor, pentru aceeași funcție, așa evitându-se nepotismul. Și multe alte măsuri de "bun-simț" existente în statutul partidului m-au determinat să aleg acest drum", a mai declarat românul.Manuel Păduraru a participat alături de alți 16 membri la fondarea partidului în Castellon, în septembrie 2014, iar, în octombrie, s-a prezentat alături de alți 13 colegi și a candidat pentru a fi ales în comitetul de conducere al organizației locale, format din șapte persoane, unde a fost ales secretarul organizației."În urma alegerilor interne, din aprilie 2015, am fost desemnat candidatul nr. 3 pe listele electorale pentru Castellon și în urma scrutinului, din 24 mai, am obținut patru consilieri la primărie. Trebuie să recunosc că este o realizare importantă pentru mine. Acum un an, nici prin gând nu îmi trecea că, astăzi, voi face parte din structura politică a acestui oraș, dar viața ne oferă multe surprize. Sunt primul consilier străin (român) din istoria municipiului și sunt mândru că pot merge cu fruntea sus pe stradă, fără să îmi fie rușine că sunt român și sper din toată inima să pot contribui la îmbunătățirea vietii tuturor cetățenilor acestul oras, și, de asemenea, să particip la coagularea comunității românești de aici, care, din nefericire, nu are o identitate bine definită și are suficiente probleme de integrare", a mai spus acesta.Manuel Păduraru a depus jurământul ca ales local pe 13 iunie 2015.Castellon are o populație de aproximativ 170.000 de locuitori, dintre care peste 25.000 sunt români.