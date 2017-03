Spania investighează oficiali sirieni acuzaţi de tortură

Decizie în premieră!

Spania investighează oficiali sirieni acuzați de tortură

Ştire online publicată Miercuri, 29 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un tribunal spaniol a dispus o primă anchetă penală în cazul acțiunilor unor oficiali ai guvernului sirian din timpul războiului civil din Siria. Cazul implică o femeie cu cetățenie spaniolă, născută în Siria, care afirmă că fratele ei a fost torturat și executat de către forțele de securitate siriene, în 2013.Fotografiile care confirmă moartea și presupusa tortură a celui în cauză au fost scoase ilegal din Siria de către un fotograf medico-legal. Avocații femeii susțin că presupusa crimă este un act de „terorism de stat”. Judecătorul Eloy Velasco a decis că Spania are competența de a investiga acuzațiile împotriva a nouă membri ai forțelor siriene de securitate și de informații, fiind prima dată când s-a luat o astfel de decizie.Deoarece Amal Hag Hamdo Anfalis, sora decedatului, are naționalitate spaniolă, iar rudele victimelor ucise în conflicte internaționale sunt considerate și ele victime, judecătorul Velasco a dat verdictul conform căruia Spania are dreptul să investigheze respectivele crime.Fotografiile reprezentându-l pe fratele ei, un șofer de camion pe numele Abdul Hamdo, au făcut parte dintr-o tranșă mai mare de dovezi scoase ilegal din Damasc de către un fotograf cu numele de cod Cezar, în anul 2013.Fotografiile sale, reprezentând 6.786 de oameni care au murit în detenție, au fost confirmate de Human Rights Watch, ca fiind reale, după luni de cercetări.