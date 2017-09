Spania / Bilanţul atentatelor din Catalonia a ajuns la 16 morţi

Spania / Bilanțul atentatelor din Catalonia a ajuns la 16 morți

Duminică, 27 August 2017.

Bilantul atentatelor din Catalonia a ajuns la 16 morti, dupa ce duminica Protectia civila a anuntat decesul unei femei de nationalitate germana in varsta de 51 de ani, relateaza AFP."In aceasta dimineata, o femeie de 51 de ani, de nationalitate germana, care a fost internata intr-o stare critica la unitatea de terapie intensiva a Spitalului del Mar din Barcelona, a decedat", a anuntat Protectia Civila intr-un comunicat.Dublul atentat de la Barcelona si in statiunea balneara Cambrils, pe 17 si 18 august, revendicat de organizatia Statul Islamic, s-a soldat de asemenea cu peste 120 de raniti, dintre care cinci se afla in continuare in stare critica.Femeia decedata duminica a fost ranita in atentatul de la Barcelona, unde o camioneta condusa de un tanar marocan a intrat in multime pe Las Ramblas, artera cea mai frecventata de catre turisti in capitala catalana.Peste 100.000 de oameni au participat sambata, la Barcelona, la un mars impotriva violentelor jihadiste, in prezenta regelui Spaniei Felipe al VI-lea, sub sloganul "Nu mi-e frica".