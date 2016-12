South Stream va fi construit până în 2015

Sâmbătă, 18 Mai 2013

South Stream, un proiect de 39 de miliarde de dolari, se va întinde pe o distanță de peste 2.000 de kilometri începând din Rusia via Marea Neagră în Bulgaria, Serbia, Ungaria, Slovenia și nord-estul Italiei, urmând să fie finalizat în 2015. În acest sens, analiști și diplomați au ridicat semne de întrebare cu privire la viabilitatea economică a proiectului. Motivul? Pe lângă costurile ridicate, proiectul se confruntă și cu dificultăți tehnice în condițiile în care pe o distanță de 900 de kilometri va fi amplasat sub apă la o adâncime de până la 2.000 de metri. „Decizia de investiție a fost luată. Acționarii ne-au instruit să lucrăm astfel încât prima conductă să fie în funcțiune până la finele lui 2015 și acesta este calendarul după care operăm”, a declarat directorul South Stream Transport, Marcel Kramer. considerat un rival de temut pentru Nabucco West și TAP, două proiecte care intenționează să transporte în Europa gazele naturale produse la Shaz Deniz în Azerbaidjan. În luna iunie, operatorii Shah Deniz ar urma să decidă între Nabucco West și TAP, iar proiectul ales ar urma să înceapă să livreze gaze naturale în 2018 sau 2019. Potrivit lui Marcel Kramer, South Stream ar trebui să demareze operațiunile cu mult înainte de 2018-2019, adăugând că so-cietatea este pe punctul de a finaliza finanțarea proiectului în a doua jumătate a acestui an sau începutul lui 2014. „Acesta este testul adevărului pentru viabili-tatea unor proiecte de acest gen”, a spus Kramer care a adăugat că South Stream va avea peste 20 de participanți, incluzând bănci și agenții de export. Acționarii South Stream sunt Gazprom (Rusia), EDF (Franța), Wintershall (Germania) și Eni (Italia). Rusia a construit deja un proiect similar, Nord Stream, care pompează gaz din Rusia în Germania, evitând tranzitul prin Europa de Est, scrie Agerpres.