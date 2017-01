Soluţii naturiste pentru a ţine departe gripa şi virozele

Soluții naturiste pentru a ține departe gripa și virozele

De la o zi la alta, cazurile de viroze respiratorii se înmulțesc. Sătui de atâtea „doctorii” din farmacii, oamenii caută soluții naturiste pentru prevenirea afecțiunilor respiratorii. Miere, propolis, ceaiuri de salcie, salvie, soc și gălbenele, usturoi, supă de pui, echinacea, multe fructe și legume - iată armele care ne vor ajuta să ținem gripele și virozele departe de noi. Apiterapia are efecte în combaterea afecțiunilor respiratorii, explică dr. Mirela Cristea, medic de familie cu competență în acupunctură și apifitoterapie. Mierea, spre exemplu, este folosită ca medicament încă din cele mai vechi timpuri. Există diverse tipuri de miere, în funcție de planta din care este extrasă. Mierea obținută din plante din zona montană vine de hac bolilor respiratorii. Este preferabil să o folosim pentru îndulcirea ceaiurilor, în care adăugăm și zeamă de lămâie. Propolisul este un alt produs apicol utilizat cu succes pentru tratarea, dar și prevenirea infecțiilor respiratorii. „Propolisul poate fi folosit ca atare - pentru afecțiunile respiratorii, așa cum sunt rinofaringitele, amigdalitele”, a explicat dr. Cristea. Datorită compoziției sale, propolisul are rolul de a crește imunitatea organismului și poate fi utilizat atât pentru copii, cât și pentru vârstnici. Pe lângă miere și propolis, un alt produs apicol utilizat cu rezultate remarcabile este lăptișorul de matcă, care are în compoziția sa proteine, vitamine și fitohormoni și reface foarte bine organismul persoanelor care au imunitatea scăzută. Tot pentru prevenirea și combaterea virozelor medicii ne recomandă să bem multe ceaiuri. „Ceaiul de salcie este indicat pentru combaterea febrei. De asemenea, putem bea ceai de coada șoricelului, gălbenele, salvie”, a explicat dr. Cristea. Medicul a precizat că plantele pot fi combinate. Se prepară o infuzie, la care se adaugă miere și lămâie. Este recomandat să bem până la doi litri de ceai în fiecare zi. Pentru efecte garantate, putem apela la tinctura din echinacea, care are rolul de a întări sistemul imunitar, prevenind în acest mod gripa, guturaiul, faringita, laringita, traheita, amigdalita, bronșita sau pneumonia. Terapia trebuie să dureze o lună de zile, pentru a obține rezultate eficiente. De asemenea, usturoiul este cunoscut drept un antibiotic natural. Îl putem folosi la prepararea mâncărurilor, îl putem consuma ca atare sau sub formă de capsule. „De obicei, este indicată administrarea unei capsule de două-trei ori pe zi”, a explicat medicul. Și tinctura de usturoi este utilizată pentru prevenirea și combaterea bolilor infecțioase. În farmacii găsim și alte remedii. Spre exemplu, „Oscilococcinum“ se prezintă sub formă de granule și costă 17 - 18 lei. Are rolul de a întări imunitatea, dar poate fi administrat și la primele semne de boală, după contactul cu o persoană bolnavă sau, săptămânal, pe toată perioada epidemiei. De asemenea, „Antigrip“ tinctură se administrează diluată în apă. Produsul este comercializat la prețul de 5 - 6 lei recipientul. În farmacii mai puteți găsi „Paragrip“ sub formă de granule, „Imunogrip“ soluție și „Imunospectrum“ tablete. Prețurile variază între 10 și 25 de lei.