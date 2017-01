Soclu singur şi părăsit, caut bust

Constanța anului 2008

Soclu singur și părăsit, caut bust

Constantin Zaharia este unul dintre zecile de mii de pensionari care, dincolo de cotidianul unui om în vârstă, dincolo de pachete oferite cu milostivenie de municipalitate, este preocupat de imaginea oferită turiștilor aflați trecător prin urbea de la malul Mării Negre. Într-o scrisoare înmânată redacției, constănțeanul de 75 de ani ne povestește de orașul de altădată și de ghinionul de a fi picat pe mâini străine de istoria acestor locuri. Subiectul principal, însă, îl constituie soclul gol din fața Tribunalului Constanța. Bustul de pe acest soclu îi aparținea lui Ioan N. Roman, așa cum îl informează pe trecător plăcuța care a rămas. Privit din stânga sa, soclul gol are pe fundal ruinele dezolante ale caselor vechi neîngrijite, tipice pentru zona peninsulei, aducând mai aproape de clădirile diferitelor instituții ale administrației locale atmosfera zonei vechi a orașului. Privit dinspre dreapta sa, acest monument, ce pare început și neterminat, are ca fundal tocmai sediile instituțiilor Primăriei și ale Consiliului Județean. Cât de sugestiv poate să pară asta pentru turistul care vine să admire monumentele orașului? Cel mai reprezentativ lucru în legătură cu acest monument decapitat este faptul că sistemul de iluminare a rămas la locul său, gata să pună în lumină nefavorabilă grija edililor locali pentru oferta turistică a orașului nostru. Din discuția cu Ionel Pilat, directorul Direcției Servicii Publice din cadrul Primăriei Constanța, am aflat că acest monument se găsește acum într-un proces de renovare, solicitat chiar de fiica ilustrului constănțean, executat la Uniunea Artiștilor Plastici Constanța, urmând să fie mutat în fața Bibliotecii Județene. Tot UAPC dispune și de soclu, urmând ca aceasta să decidă asupra destinului ei.