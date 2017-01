Smarşina mea e mai smare ca a ta!

Smarșina mea e mai smare ca a ta!

Vineri, 13 Martie 2009

Știți prânzul clasic din filmul SF clasic? Pui și cartofi prăjiți într-un plic? Sistematizarea întregii noastre existențe expansive și opulente în celule ermetice, închistarea ființei în locuințe compacte și multifuncționale, that kind of stuff. Ei bine, se pare că primul loc în care a început procesul de micșorare este industria auto. Cum tot e criză și toată lumea caută metode practice de reducere a cheltuielilor, o idee isteață vine de la (culmea) SMART: variante mini la toți bolizii con-sumatori de benzină. Să fie Smorvette-ul potrivit pentru dumneavoastră? Nu, nu este de jucărie. Nu se atârnă de oglinda adevăratului Corvette. Atinge suta de kilometri pe oră într-un timp... anume, nu-l zboară vântul de pe șosea. Nu sunteți convinși. Încercați atunci Smaudi-ul AWD. Adică All Wheel Drive!!! Adică e jeep. De teren. Problema e că dacă intri într-o groapă, intri cu totul. Nu? OK, atunci poate Smerrari-ul vă face să vă gândiți de două ori. Seamănă aproape leit cu originalul, deși pare că a fost făcut în China. Și merge să impresionezi fetele de la discotecă. Până la urmă, ce știu ele? Sunteți „britanic” când vine vorba de mașini. Străbunicul a fost fan Lamborghini și trebuie să urmați tradiția? Nicio problemă. Există Smamborghini. Nu costă 150.000 euro, nu consumă cinci găleți de benzină la fiecare 50 de metri, este perfect! Și dacă tot nu sunteți mulțumit, atunci puteți paria cu încredere pe Smorsche. Sună a roșie scăpată de la etajul 2 sau a muscă făcută țăndări cu pliciul, dar întreaga filozofie germană este integrată într-un pachet de mici dimensiuni. Nu? Preferați poate un Logan? Patrioților…