Slovacia propune sterilizarea femeilor de etnie rromă

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Muncii din Slovacia, Josef Mihal, a propus oferirea de contraceptive si sterilizarea gratuita voluntara pentru femeile cele mai sarace din tara. Masura ar viza in mod deosebit femeile de etnie rroma.Potrivit statisticilor, in Slovacia se inregistreaza tot mai multe nasteri, o femeie apartinand categoriilor sociale defavorizate traieste aproximativ 59,5 ani, timp in care da nastere la 4,6 copii, relateaza Il Giornale, potrivit Hotnews. Pentru a rezolva aceasta problema, ministrul Muncii si Afacerilor Sociale din Slovacia, Josef Mihal, a propus guvernului sa promoveze sistemul de control al nasterilor prin oferirea de contraceptive gratuite si sterilizarea femeilor mai sarace pe cheltuiala statului.Considerand ca partea cea mai saraca din populatia slovaca este de etnie rroma, propunerea a provocat deja controverse, fiind etichetata imediat drept rasista."Este doar o propunere. Legea va fi pregatita mai tarziu", a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului Muncii, Slavomira Selesova, amintind ca ipoteza va trebui sa fie examinata din toate perspectivele.In trecut, Sloacia a mai fost condamnata pentru incalcarea "dreptului la viata privata si de familie si dreptului de acces la justitie". Potrivit unui raport din 2010 al Amnesty International in timpul regimurilor naziste si comuniste unele femei rrome au fost sterilizate fortat. Uneori asemenea practici au continuat si dupa caderea acestor regimuri.Sociologul Elena Kriglerova Gallova a declarat presei slovace: "Nu am nicio problema cu privire la contraceptive, care sunt foarte scumpe in Slovacia. Acestea sunt o solutie temporara, in timp ce sterilizarea este definitiva".Chiar daca legea va fi aprobata, sterilizarea va fi voluntara (fata de cea aplicata in timpul regimului comunist), dar presiunea psihologica asupra femeilor, in special a celor de etine rroma, ar putea conduce la acelasi rezultat.