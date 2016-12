Situaţia a scăpat de sub control! Încă o mie de poliţişti, în acţiune, în "capitala crimei"

Situația a scăpat de sub control! Încă o mie de polițiști, în acțiune, în "capitala crimei"

Ştire online publicată Vineri, 23 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Neputincioasă în eradicarea valului de omucideri, municipalitatea orașului Chicago va spori forțele polițienești cu alți 1.000 de angajați suplimentar în următorii doi ani, în pofida dificultăților bugetare cu care se confruntă această a treia mare metropolă a SUA, potrivit France Presse.Anunțul oficial al recrutării masive - 970 de agenți în total - a fost făcut de Eddie Johnson, numit recent la conducerea Departamentului de poliție din Chicago (CPD).„Am studiat atent situația și cred că este ceea de ce avem nevoie pentru a face Chicago mai sigur”, afirmase anterior șeful CPD, citat de cotidianul Sun-Times.„Aceasta va avea un cost. Dar securitatea acestui oraș nu are preț”, a adăugat Johnson, un afro-american provenit din forțele de ordine locale, care are și dificila sarcină de a găsi un răspuns la acuzațiile de brutalități și rasism ce îi vizează pe oamenii aflați sub ordinele sale.Șeful poliției nu a precizat cum vor fi finanțate aceste forțe suplimentare.Chicago dispune în prezent de efective polițienești care reunesc 12.000 de agenți, adesea foarte solicitați în ore suplimentare, în timp ce metropola este subminată de un război între bande extrem de sângeroase.„Orele suplimentare nu oferă soluții pe termen lung”, a explicat, pentru AFP, Christine Cole, de la Crime and Jus-tice Institute. Potrivit ei, există un con-sens printre experți asupra faptului că poliția din Chicago suferă de lipsă de efective.Orașul a înregistrat deja peste 500 de omucideri în 2016, adică mai mult decât omorurile cumulate în Los Angeles și New York, cele două mai mari orașe ale țării. Doar 30-40% din cazurile de omor sunt rezolvate la Chicago.Numeroase persoane sunt victime ale unor gloanțe rătăcite pe fondul reglărilor de conturi între bandele ce își dispută piața drogurilor. Poliția din Chicago este ținta unei răsunătoare anchete federale deschise în decembrie 2015 ca urmare a uciderii unui adolescent de culoare de către un polițist alb în 2014.Autoritățile din Chicago au așteptat peste un an înainte de a face publică înregistrarea video care arată desfă-șurarea acestui incident. El a provocat o undă de șoc și a antrenat demiterea șefului poliției de la acea vreme.Primarul Rahm Emanuel, un apropiat al președintelui Barack Obama, s-a văzut el însuși pus în dificultate, când a fost acuzat că a încercat să mușamalizeze acest scandal.