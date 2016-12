Site-ul WikiLeaks.org va publica în continuare documente secrete asupra războiului din Afganistan

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Fondatorul site-ului WikiLeaks.org, Julian Assange, a declarat joi că site-ul său specializat în informații secrete prevede, în continuare, publicarea celor aproximativ 15.000 de documente militare confidențiale asupra războiului din Afganistan, notează Mediafax. Julian Assange, ale cărui declarații erau transmise în direct, în cadrul unei videoconferințe, la Londra, a declarat că site-ul se pregătește să difuzeze aceste documente, în pofida cererii formulate de Pentagon, săptămâna trecută, ca miile de documente deja publicate să îi fie predate și să nu mai fie difuzate altele. „Am ajuns deja la 7.000 de documente”, a declarat el, fără să dezvăluie data la care vor fi făcute publice. Întrebat dacă site-ul are intenția să continue publicarea, el a răspuns „categoric (n.r. - da)”. „Până în prezent, nu am primit niciun ajutor, în pofida solicitărilor repetate, din partea Casei Albe sau a Pentagonului”, a adăugat el. Un purtător de cuvânt al WikiLeaks în Germania, Daniel Schmitt, a declarat, săptămâna trecută, că site-ul ar dori contacte cu Pentagonul, în vederea examinării celor 15.000 de documente clasificate, încă nepublicate, astfel încât „redactarea textelor să permită publicarea lor fără pericol”. Pentagonul, care a subliniat că afganii citați în documentele publicate până în prezent sunt puși în pericol, a anunțat că nu a primit niciodată vreo cerere în acest sens din partea WikiLeaks.org. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Geoff Morrel, a reacționat, la Washington, față de declarațiile lui Assange, cerând „retragerea de pe Internet a tuturor documentelor furate”. În plus, în cazul în care WikiLeaks va difuza noi documente, în pofida rezervelor și „îngrijorării” Pentagonului cu privire la „răul” pe care aceste dezvăluiri îl „cauzează trupelor, aliaților și civililor afgani nevinovați, se va ajunge la pragul unei lipse de responsabilitate”, a declarat Morell.