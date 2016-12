Site-ul google.ro, blocat de hackeri

Toți cei care au dorit în această dimineață să intre pe site-ul google.ro s-au trezit că pe ecrane li se afișează, în loc de pagina principală a motorului de căutare, un fond negru, cu o miră deasupra căreia scrie „Algerian Hacker”. Site-ul este blocat complet, pe pagină mai apărând și cuvintele „S thanks = Mr-AdeL & i-Hmx & Lagripe-Dz All Members Sec,To be continued…”. Se pare că este vorba despre un atac hacker și specialiștii google nu au reușit încă să-i dea de cap.