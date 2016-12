Sistemul de învăţământ chinez, printre cele mai bune din lume

1

Educatia din China

Sistemul educational din China inca este unul confucianist, care se bazeaza pe calitaile native ale studentilor si nu pe un sistem de formare si progresiva imbunatatire a mostenirii genetice a fiecarui copil. La baxa lui este cunoasterea a celor 9000 de caractere de baza ale limbii mandarine. Marea majoritate a copiilor de scoala di china isi peterc exclusiv cei 9 ani a cursului mediu cu invatarea acestora. Efort care cere timp si efort care nu lasa timp pentru deschiderea studentului catre valorile socio-culturale ale lumii. marea lor majoritate nu isi cunosc propria istorie, ocupati pana peste cap cu perfectarea celor 9000 caractere diferite. Acest efort continua si in cursul liceal, ca si in facultate. Cunostintele de baza ale unui absolvent de facultate din China sunt mult sub cele ale unui fost absolvent de Universitae Romaneasca, din anii imediat post-ceausisti. In propria mea acceptiune, toti cei 1,8 milioane de absolventi anuali de faculatate din China, sunt niste mici "idioti", cu mult situati sub nivelul unui abslovent de bacalaureat francez! Comparatia cu sistemul educational american este nesemnificativa. Acesta este accesibil numai urmasilor de familii bogate si foarte bine situate social. Iar la absolvire, fiindca in timpul anilor de studiua si al examenelor semestriale au contat doar banii parintilor, "mostenirea" educationala a absolventilor este una exterm de precara. Similara cu cea atilor lor din China! contra-candid