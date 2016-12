„Siria se va conforma rezoluţiei ONU privind armamentul chimic“

Bashar al-Assad:

„Siria se va conforma rezoluției ONU privind armamentul chimic“

Ştire online publicată Marţi, 01 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele sirian Bashar al-Assad a afirmat că țara sa se va conforma rezoluției ONU privind armamentul chimic care a fost adoptată, vineri, la New York, potrivit unor declarații de presă citate de agenția oficială Sana.„Bineînțeles, o vom respecta, iar istoria noastră dovedește că ne-am respectat întotdeauna semnătura pusă pe toate tratatele pe care le-am semnat”, a declarat Bashar al-Assad unui jurnalist de la postul italian de televiziune Rai 24, care l-a întrebat dacă Damascul se va conforma rezoluției numărul 2.118 a ONU.El a apreciat că este evident că țara sa va oferi ajutor și protecție celor aproximativ 20 de experți din cadrul Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), care urmează să plece de la Haga și să ajungă, astăzi, la Damasc.De asemenea, al-Assad a apreciat ca pozitivă apropierea dintre Statele Unite și Iran, principalul său aliat împreună cu Rusia, începută în cadrul Adunării Generale a ONU de la New York.„Dacă americanii sunt onești în apropierea lor cu Iranul, rezultatele vor fi pozitive în ceea ce privește criza siriană și toate crizele din regiune. Iranienii, la fel ca sirienii, nu au încredere în americani, dar iranienii nu acționează cu naivitate în apropierea lor. Este un pas bine studiat, care se bazează pe experiența iranienilor cu Statele Unite de la Revoluția iraniană din 1979”, a adăugat președintele sirian.Președintele iranian Hassan Rohani, care s-a aflat în centrul atenției la New York, unde a asistat la lucrările Adunării Generale a ONU, a purtat o discuție la telefon cu președintele american Barack Obama chiar înainte să revină la Teheran, vineri.În schimb, al-Assad a negat Europei orice rol în soluționarea crizei siriene, mai ales în procesul conferinței de pace privind Siria, cunoscută ca Geneva 2.„Sincer, cele mai multe dintre țările europene nu au capacitatea să joace un rol în conferința Geneva 2, deoarece nu dețin atuurile necesare pentru ca să reușească în acest rol. Ei au adoptat politica americană în relațiile pe care le au cu diferite țări din regiune de pe timpul lui George Bush. Cum să joci un rol dacă îți lipsește credibilitatea? Cum pot să vorbească despre ajutoare umanitare, în timp ce Europa a impus cel mai dur embargo la care a fost supusă Siria de independența sa, în 1948”, a subliniat șeful statului sirian.În ceea ce privește opoziția, al-Assad a insitat că, în opinia sa, „persoanele înarmate sunt teroriști”. „Orice partid politic poate asista la conferința de la Geneva, dar nu putem vorbi, spre exemplu, cu organizații afiliate Al-Qaida sau cu teroriști. Nu putem negocia cu oameni care cer o intervenție militară în Siria”, a declarat el, referindu-se la Coaliția națională a opoziției siriene.