Sindicatul Bingo Star organizează un miting de protest la poarta Fiscului

Sindicatul Bingo Star, din cadrul SC Bingo Litoral SRL, și-a anunțat intenția de a organiza un miting de protest în fața sediului Administrației Fiscale Constanța. El este nemulțumit de faptul că instituțiile locale ale Ministerului Economiei și Finanțelor nu au pus în aplicare Hotărârea nr. 549591, din 19.05.2008, a Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc, prin care firmei Bingo Crystal SRL i s-a anulat licența. Decizie întârziată… SC Bingo Litoral a sesizat în mai multe rânduri Ministerul Economiei și Finanțelor și respectiva comisie asupra „încălcărilor grave ale conduitei fiscale” de către firma Bingo Crystal SRL. Acestea ar consta în „întârzieri la plata bugetului de stat consolidat de peste 31 de zile lucrătoare”. Reclamantul consideră că, în conformitate cu prevederile legale, licența SC Bingo Crystal SRL ar fi trebuit să fie anulată încă de la finele lunii martie 2007, când s-ar fi înregistrat o asemenea întârziere. Atunci, în ciuda faptului că a fost sesi-zată, comisia i-a acordat licență firmei Bingo Crystal. În 2008, SC Bingo Litoral a revenit cu alte plângeri. În ultima, datând din 25.03.2008, el le-a prezentat instituțiilor statului un nou „inventar” al datoriilor firmei Bingo Crystal SRL. În sesizare se afirmă că, la 12.03.2008, restanța totală la bugetul consolidat era de peste 189.570 lei, unele obligații de plată, precum taxa de timbru social depășind 67 de zile. Într-un final, organismele Ministerului Economiei și Finanțelor au dat curs reclamațiilor. Pe data de 21.05.2008, prin adresa nr. 901906, SC Bingo Litoral a fost înștiințată de Administrația Finanțelor Publice Constanța că, într-adevăr, „SC Bingo Crystal SRL a virat, cu întârziere de peste 31 de zile lucrătoare, debite la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, încălcând prevederile art. 3, alin. 2, din OG nr. 36/2000. Drept urmare, un exemplar din procesul verbal încheiat de organele de inspecție fiscală la SC Bingo Crystal SRL a fost înaintat Ministerului Economiei și Finanțelor - Comisia de autorizare a jocurilor de noroc”. În ședința din 19 mai 2008, la solicitarea Direcției Generale a Finanțelor Publice Constanța, respectiva comisie a anulat licen-ța de exploatare a jocurilor de noroc a SC Bingo Crystal SRL, „ca urmare a întârzierii mai mult de 31 de zile lucrătoare a obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat”. … și fără efect Sindicatul Bingo Star constată că hotărârea nu a produs niciun efect. La 24 de zile de la anularea licenței, sala de joc Bingo Crystal continuă să funcționeze ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Drept urmare, organizația s-a decis să iasă în stradă și să protesteze față de modul în care instituțiile fiscale din Constanța respectă deciziile centrului și legea. Cristian Pascu, directorul executiv al Asociației Organizatorilor și Producătorilor de Jocuri de Noroc din România, este membru al respectivei Comisii de autorizare a jocurilor de noroc și a participat la ședința în care s-a dispus anularea licenței. El și-a exprimat surprinderea că decizia respectivă nu a fost pusă în aplicare și consideră că acțiunea de protest este pe deplin justificată. „Salariații vor ca toate firmele să-și achite taxele și impozitele, așa cum procedează și angajatorul lor. DGFP Constanța are obligația să ia măsuri”– a afirmat el. Cazul este inedit. Este, într-adevăr, o premieră faptul că un sindicat din sectorul jocurilor de noroc iese în stradă. Culmea este că nu o face pentru salarii mai mari, ci pentru a protesta că legea și o decizie a Ministerului Economiei și Finanțelor nu se aplică la Constanța. De ce oare? În urma vizitei făcute la DGFP, aveam să constatăm că instituția a primit cu întârziere hotărârea din 19 mai, a comisiei. Adresa de înaintare a ieșit, de la minister, pe 30 mai. La DGFP Constanța, ea a fost repartizată unui șef de serviciu, spre soluționare, pe data de 6 mai. De atunci a stat la sertar. Ieri, în prezența redactorului ziarului „Cuget Liber”, respectivul șef a fost chemat la ordine de directorul executiv adjunct Vangheli Vangheli. Subordonatului i s-a pus în vedere să dea curs hotărârii și să informeze Administrația Fiscală și Garda Financiară despre decizia luată. Acestea urmează să intre în acțiune. Conform legii, decizia comisiei produce efecte doar dacă a fost primită în original, sub semnătură, de firma în cauză. În plus, ea are dreptul să conteste măsura anularii licenței, într-un interval de 15 zile din momentul primirii comunicării. La DGFP Constanța, nimeni nu știe dacă și când a fost informată firma respectivă, despre hotărârea luată și dacă a făcut contestație. Sindicatul Bingo Star se teme că legea va fi faultată, că din cauza obstacolelor formale, decizia de anulare a licenței nu va fi pusă în practică niciodată.