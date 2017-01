Sindicaliştii constănţeni au pichetat Prefectura Constanţa pentru un trai mai bun

Sindicaliștii constănțeni au pichetat Prefectura Constanța pentru un trai mai bun

Sindicaliștii constănțeni afiliați la „Cartel Alfa”, Blocul Național Sindical, CNSLR „Frăția”, CNS Meridian și CSDR au pichetat ieri dimineață, timp de o oră, sediul Prefecturii Constanța. Acțiunea, care s-a desfășurat simultan în toate județe țării, a fost organizată în semn de protest față de Legea Bugetului, act normativ care trebuie dezbătut până la sfârșitul acestui an. Revendicările celor câteva sute de sindicaliști prezenți ieri pe platoul din fața Casei Albe, la care s-au adăugat și câteva zeci de pensionari și salariați neafiliați vreunei formațiuni sindicale, au în vedere recalcularea coșului minim de consum și folosirea acestui indicator la stabilirea nivelului salariului minim pe economie și informarea și consultarea salariaților atunci când se iau decizii care îi privesc direct. La acestea se adaugă asigurarea unei competitivități prin investiții în tehnologie, formare profesională, salarii pe măsura muncii depuse și condiții bune de muncă. În plus, ei au mai cerut egalizarea contribuțiilor pentru angajați și pentru angajatori și garantarea investițiilor în securitatea la locul de muncă, eliminarea riscurilor de accidente și boli profesionale prin înființarea unui fond de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale capabil să răspundă nevoilor reale. „Vrem ca salariul minim pe economie să fie prevăzut printr-o hotărâre de guvern astfel încât el să fie și aplicabil. De asemenea, dorim să avertizăm că acțiunile noastre de astăzi le vom relua la începutul lunii iulie dacă salariul minim pe economie nu va crește până la 540 de lei, așa cum am convenit, și vom fi obstrucționați cu argumente de genul că PIB-ul nu este cel preconizat sau că inflația nu permite majorarea salariilor”, a declarat Vasile Oțelea, președintele Blocului Național Sindical Constanța. Vizită la prefectul Constanței Mai mult decât atât, sindicaliștii au înaintat prefectului Constanței, Dănuț Culețu un document prin care critică actuala formă a bugetului pentru anul viitor. Astfel, ei consideră că bugetul pentru anul viitor îi va obliga pe salariați să suporte o creștere a cheltuielilor individuale coroborată cu pierderea unor drepturi pentru care au cotizat ani de zile. De asemenea, ei au înaintat și o serie de amendamente la proiec-tul de buget pentru anul urmă-tor. Printre acestea figurează reducerea contribuției la fondul asigurărilor pentru șomaj angajatorului de la 2,5% la 0,5% și angajatului de la 1% la 0,5%, reducerea contribuției la fondul asigurărilor de risc profesional de la 0,5% la 0,4% față de 0,04% cât se propusese în bugetul de stat și reducerea la 1% a contribuției angajatorului și angajatului la fondul asigurărilor de sănătate. Un subiect aparte avut în vedere de sindicaliști îl reprezintă fondul public de pensii, aceștia nefiind de acord cu reducerea cu 1,75% a contribuției angajatorului la fondul public de pensii. „Experiența statelor vest europene arată că pilonul II de pensii aduce un plus la pensia lucrătorului de numai 15-18%, deci veniturile pentru viitorii pensionari vor fi, în realitate, mai mici cu 6,5%-9,5% față de venitul asigurat astăzi doar de pensia de stat. Din acest motiv cerem eliminarea din legea pilonului II a articolului care prevede ca salariatului care contribuie la fondul privat obligatoriu să i se reducă pensia de stat, stabilirea contribuției de asigurări sociale pentru anul 2008 la 7,5% și stabilirea contribuției de asigurări sociale suplimentare să se facă anual. Pentru anul 2008 susținem o contribuție de 2%”, a declarat și Ion Caraignat, secretarul sucursalei Constanța a „Cartel Alfa”. Avertisment pentru guvernanți În încheiere, sindicaliștii au lansat un avertisment guvernului și partidelor politice anunțând că, în situația în care se vor arăta inflexibile față de modificarea structurii bugetului de stat pe 2008, în conformitate cu propunerile sindicatelor, acțiunile de protest vor continua până la obținerea unui răspuns favorabil. Reprezentanții Guvernului, ai sindicatelor și ai patronatelor au semnat, luni seara, un protocol prin care au stabilit un salariu minim unic pentru anul 2008. Valoarea salariului minim pe economie începând cu 1 ianuarie 2008 va fi de 500 de lei urmând ca aceasta să se majoreze la 540 de lei în a doua jumătate a anului, în funcție de evoluția indicatorilor economici, respectiv a PIB-ului, a inflației și a evoluției productivității muncii. În cazul în care proiecția bugetară nu va fi respectată, salariul minim va rămâne la valoarea de 500 de lei și în a doua jumătate a anului.