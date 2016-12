Și Germania doreşte extinderea controalelor la graniţă

Și Germania dorește extinderea controalelor la graniță

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un grup de state ale Uniunii Europene (UE), inclusiv Germania, insistă pentru extinderea controalelor la graniță în spațiul Schengen pentru a ajuta la gestionarea crizei migrației în Europa, relatează sâmbătă agenția Reuters.Potrivit unui articol ce va apărea duminică în cotidianul Welt am Sonntag, Austria, Belgia, Suedia și Danemarca se află, de asemenea, printre statele care fac presiuni pentru extinderea controalelor la anumite granițe în spațiul Schengen.Inițiativa va fi discutată la o reuniune a miniștrilor de interne din țările UE care va avea loc luni la Amsterdam, precizează publicația, potrivit Agerpres.Dacă va fi aprobată, măsura îi va permite Germaniei să-și prelungească controalele la frontieră, care urmau să expire în mai, cu încă un an, un an și jumătate.Peste un milion de persoane au sosit în Europa în 2015, majoritatea refugiați din cauza războiului și a sărăciei din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, și există puține indicii că afluxul de migranți va scădea.Șase țări membre ale Schengen, inclusiv Germania, și alte patru membre ale UE, au reintrodus temporar controalele la frontieră în Schengen