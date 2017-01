Sfântul Marchetingu’

Be my Valentine este chemarea zilei de 14 februarie! Nu te chinui, tată, nu te chinui, mamă, nu vă chinuiți, dragi bunici și… lost generation pentru că expresia aparține unor alte obiceiuri decât cele românești. Se găsește mai ales pe felicitările online, pentru că datina vestică aniversează în această zi Sfântul Valentin, protectorul îndrăgostiților, iar cu un simplu click sexul forțos mai smulge, pentru diseară, o noapte de amor. Spre dezamăgirea unora - cred că destul de puțini și în majoritate femei, și satisfacția altora - majoritate bărbați, nu voi face apologia acestei „extraordinare dovezi de dragoste la adresa iubitei” cum se tot vehiculează în reclame, pentru simplul motiv că mă dezgustă. Cu toate că aș putea să profit de super ofertă și să-mi mai fac un cadou sub pretextul ăsta caraghios, uite că n-o fac. (Da, da, v-am auzit sexistelor… Fatăăă, nu ești de-a noastră?). Băi fraților, nici nu ne-am revenit bine după mega-cheltuielile de sărbători, cu un picior în prag de mărțișor, că vine Valentinu’ să le facă iarăși plinu’ la patronii disperați de criza dinspre… Ocean. Zbang! Comercializăm suflete, comercializăm sentimente, comercializăm iubire, comercializăm sărbători, vai nouă! Ăștia suntem: Homo Economicus. Și mai cred că, în toată această bătaie de joc de-a iubirea, nu se înghesuie la start familiștii rezervând mese la restaurante sau colindând prin magazinele de bijuterii, pentru a dovedi ce nu mai e de tăgăduit (poate doar pentru iertarea păcatelor…). Ăștia mai trăiesc cu teama că, cine știe?, dacă mâine-poimâine îi disponibilizează, pun pe masă amintirea unui romantic Valentin. Mai bine se păstrează pentru un mărțiguș! În schimb, sunt convinsă că tinereii fac mare caz, ei fiind targhetați de comercianții cu… viața!