Sexul, subiect tabu pentru părinţi, nu şi pentru copii

Sexul, subiect tabu pentru părinți, nu și pentru copii

Prejudecățile sexuale au fost, sunt și vor exista, deși trăim în secolul vitezei. Părinții sunt aceia care au rețineri în a vorbi cu copiii lor despre sex, despre subiecte fierbinți, contacte sexuale, filme pentru adulți sau jucării sexuale. Imaginați-vă o discuție între o elevă de clasa a XII-a și mama ei, trecută de vârsta a doua: „Mamă, sunt cu Robert de trei ani și aseară am descoperit plăcerea sexului oral”. Nu mai are rost să descriem reacția mamei. Nu are rost să-i spunem despre sex buddy, filme porno sau fantezii sexuale. Familia cu prejudecăți transformă viitorul adult într-o persoană care, la rândul ei, va avea rețineri, care va roși de fiecare dată când va auzi vorbindu-se de sex în jurul ei. Jos cu prejudecățile! Pudoarea dispare în cabinetul de planning familial, singurul din Constanța fiind în cadrul Policlinicii nr. 2, unde sunt trei medici. Unul dintre medici este dr. Georgeta Dascălu, medic primar planificare familială. Lucrează din 1992 și ne-a spus că singurele lucruri care s-au schimbat sunt prejudecățile, însă într-o prea mică măsură. „Cele care vin la noi la cabinet sunt tinere însoțite de parteneri, foarte rar de părinți. Adolescentele care vin cu părinții sunt trimise de medicul de familie, nicidecum nu vin cu mama să discute despre viața lor sexuală”, ne-a spus medicul. Motivul pentru care o femeie calcă pragul unui cabinet de planning familial este pentru a li se recomanda cele mai bune metode de contracepție, pentru a cere lămuriri cu privire la dereglările hormonale, la chisturile ovariene, infertilitate, pentru a-și trata tulburările de dinamică sexuală, tulburările de libido care apar după o anumită vârstă. „Dacă tinerele vin cu mamele, și nu cu partenerii, trebuie să tratăm adultul de prejudecăți”, a adăugat specialistul. În special mamele dezvoltă tabuuri vizavi de sex, ele ar vrea ca fetele lor să se căsătorească virgine și tot ele sunt cele care au probleme în căsnicie și divorțează. Tot ele refuză viața sexuală după o anumită vârstă, reacție apărută și pe fondul neglijenței partenerului. O altă greșeală pe care o fac părinții este că evită să arate afecțiune partenerului de viață de față cu copiii lor. Părinții aud în jurul lor că soluția este comunicarea, extrem de importantă, însă învinge întotdeau-na rușinea față de astfel de subiecte. La adăpostul anonimatului Pentru că tradițiile sunt mai importante pentru anumite categorii, cum ar fi turcoaicele, persoanele de etnie romă sau aromâncele, ele se adresează medicului de la cabinetul de planning familial, cu specificația că familia nu trebuie să afle. Doar aici își pot exprima fanteziile, pot cere lămuriri cu privire la stările lor, la ce le place, ce nu le place atunci când fac sex, ce să facă și cum s-o facă. Nu pot vorbi cu nimeni din familie, prietenele nu trebuie să afle, așa că evită discu-țiile în care se pomenește cuvântul sex. Au grijă să nu fie judecate de cei din jur și nu discută niciodată despre masturbare, eventual întorc capul atunci când este o reclamă hot la TV și se uită cu familia. Adolescenții ar vrea să discute cu părinții lor despre subiecte delicate, printre care și sexul, însă, dacă nu vor găsi deschidere, dacă nu vor simți un climat de încredere, vor căuta răspunsurile în altă parte. Să nu vă mire dacă treceți pe lângă un sex shop și vă vedeți copilul ieșind din magazin, însoțit de partener și cu o sacoșă în mână.