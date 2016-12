Sex cu un senator şi preoţi în dosarul prostituţiei cu băieţi

1

Nu a fost director la OTV ...

Dan Diaconescu nu are mila pentru cel care a prezentat numeroase emisiuni la OTV si la DDTV si care era reprezentantul posturilor sale in relatia cu CNA. In exclusivitate pentru CANCAN, Diaconescu nu ezita sa il puna la zid pe Doru Iuga, in cazul in care acuzatiile aduse acestuia se dovedesc a fi adevarate. "El director nu a fost niciodata. Nici macar nu era angajat, era colaborator la OTV", ne-a declarat patronul postului.