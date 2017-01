Serviciile britanice au fost criticate că nu au prevenit atentatele din 2005

Ştire online publicată Miercuri, 11 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Serviciile de securitate britanice au fost aspru criticate, ieri, pentru că nu au reușit să prevină atacurile eșuate din 21 iulie 2005, chiar dacă aveau mai mulți dintre suspecți sub supraveghere, dintre care patru au fost declarați vinovați, luni, de complot terorist, relatează AFP. Ele au dat explicații, pentru că l-au lăsat pe Muktar Said Ibrahim, suspectat că era liderul complotului, să plece din țară, cu toate că era sub eliberare condiționată după ce fusese acuzat de comportament amenințător și că a distribuit literatură extremistă în Londra. În decembrie 2004, Ibrahim a ajuns într-o tabără de antrenament din Pakistan, unde se aflau Mohammed Siddique Khan și Shehzad Tanweer, doi dintre cei patru kamikaze care au ucis 52 de persoane în atentatele din 7 iulie 2005 din transportul în comun londonez. Un mandat de arestare a fost emis pentru Ibrahim în timp ce se afla în Pakistan, dar la revenirea în Marea Britanie, în martie 2005, el nu a fost chemat în fața justiției.Serviciile de securitate britanice au fost aspru criticate, ieri, pentru că nu au reușit să prevină atacurile eșuate din 21 iulie 2005, chiar dacă aveau mai mulți dintre suspecți sub supraveghere, dintre care patru au fost declarați vinovați, luni, de complot terorist, relatează AFP. Ele au dat explicații, pentru că l-au lăsat pe Muktar Said Ibrahim, suspectat că era liderul complotului, să plece din țară, cu toate că era sub eliberare condiționată după ce fusese acuzat de comportament amenințător și că a distribuit literatură extremistă în Londra. În decembrie 2004, Ibrahim a ajuns într-o tabără de antrenament din Pakistan, unde se aflau Mohammed Siddique Khan și Shehzad Tanweer, doi dintre cei patru kamikaze care au ucis 52 de persoane în atentatele din 7 iulie 2005 din transportul în comun londonez. Un mandat de arestare a fost emis pentru Ibrahim în timp ce se afla în Pakistan, dar la revenirea în Marea Britanie, în martie 2005, el nu a fost chemat în fața justiției.