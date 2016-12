Serghei Lavrov: SUA au refuzat să primească o delegație pentru discuții despre Siria

Ştire online publicată Miercuri, 14 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

SUA au respins propunerea făcută de Rusia de a trimite o delegație oficială condusă de premierul Dmitri Medvedev la Washington și o delegație americană la Moscova pentru discuții mai aprofundate vizând cooperarea în Siria, a declarat miercuri ministrul rus de externe Serghei Lavrov, vorbind în Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, relatează Agerpres.ro.'Chiar astăzi am primit un răspuns oficial. Ni s-a răspuns că nu pot trimite o delegație oficială la Moscova și nici nu pot să primească o delegație rusă la Washington', a remarcat Lavrov, indicând că, în urmă cu o zi, președintele Vladimir Putin amintise de această inițiativă rusă de a trimite la Washington o delegație la nivel înalt, condusă de premierul Dmitri Medvedev, care să aibă în componența sa experți militari, reprezentanți ai serviciilor secrete și diplomației ruse.'Noi am făcut această propunere la sfârșitul lunii septembrie', când președintele rus Vladimir Putin a luat cuvântul în deschiderea reuniunii Adunării Generale a ONU la New York', a indicat Serghei Lavrov.În mesajul părții americane se menționa că singurul lucru de care SUA sunt interesate este de a conveni asupra măsurilor destinate să permită evitarea incidentelor în Siria.Militari americani și ruși vor avea o nouă rundă de convorbiri miercuri asupra siguranței în spațiul aerian al Siriei pentru a evita o ciocnire accidentală în timpul raidurilor aeriene pe care cele două țări nu și le coordonează în Siria, după cum a relatat anterior AFP.