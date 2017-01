Serghei Gorbunov, suspectul principal în atacul armat de la Braşov, este autorul a două tentative de asasinat, în Constanţa

Serghei Gorbunov, suspectul principal în atacul armat de la Brașov, este autorul a două tentative de asasinat, în Constanța

Serghei Gorbunov, suspectul principal din crima de la Brașov, a fost implicat în trei atacuri armate în perioada 2003 - 2004. Principalul suspect în cazul dublului asasinat de la Brașov are aproape 30 de ani. S-a născut în Republica Moldova, la Valul lui Vodă, o localitate la aproximativ 30 de kilometri de Chișinău. În România, prima lovitură a dat-o în aprilie 2003, când avea 24 de ani. A atacat cu obiecte contondente patronul unei case de schimb valutar din Deva, de la care a luat 650 de milioane de lei vechi. Serghei a avut atunci un complice. Dosarul este și acum pe rol, la șase ani de la comiterea infracțiunii. Avea să fie doar începutul. Câteva luni mai târziu, în septembrie, Gorbunov dă o nouă lovitură. De această dată, în Năvodari. Victima este omul de afaceri Cristian Stroe Putinică, de 32 de ani. În septembrie 2003, afaceristul a fost găsit împușcat în scara unui bloc. Tot el l-a împușcat cu un pistol Makarov, pe 27 februarie 2004, tot în Brașov, pe Pavel Sabău, pentru a-l jefui. Autorul a abandonat la fața locului arma, de 9 mm, cu amortizor, precum și tuburile cartuș inscripționate „S&B 9 mm M”. El a declarat că tentativa de asasinat din 2004 a fost un act de răzbunare. Gorbunov spune că a avut o înțelegere cu Pavel Sârbu, care urma să îi obțină un pașaport românesc, dar că a fost înșelat de acesta. De numele său este legat și atacul de la Constanța asupra omului de afaceri de origine turcă Fenis Agali. Gorbunov le-a spus anchetatorilor că a acționat de unul singur și că a încercat să recupereze de la omul de afaceri o datorie bănească mai veche. Cetățeanul moldovean a declarat, în fața anchetatorilor constănțeni, că nu a vrut să îl împuște pe Fenis Agali, ci doar să îl amenințe și că a tras atunci când victima a început să îl lovească. Serghei Gorbunov a fost prins, pe 26 martie 2004, la vama Sculeni, în timp ce încerca să treacă în Republica Moldova. Plecase din Brașov cu un maxi-taxi și vroia să coboare la Iași. A adormit și s-a trezit abia când mașina a ajuns la punctul de frontieră Sculeni. A coborât și a încercat s-o ia pe jos înapoi, spre România, dar vameșii l-au considerat suspect și l-au reținut. În scurt timp s-a aflat că el este autorul atacurilor petrecute la Constanța, împotriva omului de afaceri Cristian Stroe Putinică, și la Eforie Nord, împotriva lui Fenis Agali. În luna mai 2008, Gorbunov a fost eliberat pentru trei luni pe motive medicale. Trebuia operat la ochi de glaucom. După cele trei luni de libertate, nu a mai revenit în penitenciar, fiind dat în urmărire. Gorbunov avea de efectuat o pedeapsă de 15 ani în România, pentru tentativă de omor. El mai are și o pedeapsă de 12 ani, dată de autoritățile moldovene.