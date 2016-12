Secretul MACABRU legat de artistul 2PAC. L-au INCINERAT și i-au FUMAT cenușa!

Miercuri, 08 Mai 2013

Autorul unor hituri precum "California Love" și "Ghetto Gospel", a decedat în 1996, la Las Vegas. De atunci a trecut multă vreme, iar prietenii lui au recunoscut de-abia acum ce și-a dorit mai exact artistul cunoscut sub numele de scenădacă moare.(2Pac) era prieten foarte bun cu membrii trupei Outlawz. Acesta a scris în testament că dorește să fie incinerat după ce moare, iar cenușa să fie fumată de membrii trupei Outlawz, scrie evz.ro.Zis și făcut. "Eram la o petrecere, la un an după ce a murit parcă. Am fost pe plajă, unde aveam un grătar făcut și suc de portocale. Era ceea ce îi plăcea lui cel mai mult. L-am amestecat cu marijuana și l-am fumat!", a mărturisit de curând presei, unul dintre componenții trupei.