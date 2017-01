Sechestru dispus de DNA pe firma lui Mazăre, contestat în instanţă

Sechestru dispus de DNA pe firma lui Mazăre, contestat în instanță

Curtea de Apel Constanța a amânat ieri pentru 5 iunie judecarea plângerii formulate de SC Nisipuri SA, fosta societate a edilului Radu Ștefan Mazăre, care pe 29 februarie 2008 a fost pusă sub sechestru asigurator de către procurorii DNA - structura centrală. Motivul amânării l-a constituit lipsa dosarului de urmărire penală 29/P/2005, care privește retrocedările cu cântec ale administrației publice constănțene. Cap de afiș în dosarul penal sunt primarul Radu Mazăre și președintele Consiliului Județean, Nicușor Constantinescu. Procurorii anticorupție au dispus instituirea sechestrului asigurator în vederea confiscării speciale asupra mai multor bunuri ale persoanelor cercetate în dosar. Societatea „Nisipuri“ SA Constanța este una dintre firmele pentru care a fost luată o astfel de măsură. În ordonanța de instituire a sechestrului a DNA se arată despre învinuiți că „mai dețin terenuri dobândite din faptele penale săvârșite de învinuiții care sunt sau au fost acționari la acestea și alte societăți comerciale, care doar aparent pot proba cumpărarea, fără să poată dovedi buna credință în tranzacția ce stă la baza transferului de proprietate câtă vreme actele și faptele proprii comise de învinuiții acționari și cele ale persoanelor interpuse, învinuite de participație penală la aceleași infracțiuni demonstrează contrariul și anume că acțiunile infracționale au avut drept scop dobândirea proprietății asupra terenului respectiv“. În plus, în aceeași ordonanță este scris că „Radu Mazăre deținea, la data comiterii faptelor, 99,92% din acțiunile societății Nisipuri”. Sechestru contestat Prin administratorul Alexandru Pimen Leca, societatea cere instanței anularea ordonanței de instituire a sechestrului asupra terenului în suprafață de 3.901,20 mp, situat în Mamaia, zona Căpitănie - Vila Marina, prin radierea înscrierii sechestrului în cartea funciară a terenului. Avocatul Ioana Focșa, reprezentantul firmei „Nisipuri” susține că modul de îndeplinire a dispozițiilor ordonanței s-ar fi făcut de către un organ judiciar necompetent funcțional, mai precis de către lucrătorii de poliție judiciară din cadrul DNA. Apărătorul mai afirmă că măsura ar fi nelegală întrucât bunul supus sechestrului nu ar fi fost evaluat, dar și pentru că singurul element avut în vedere de organul de urmărire penală la momentul când a stabilit valoarea prejudiciului a fost „un raport de constatare tehnico-științific contestat“. Judecătorii vor decide De asemenea, Alexandru Pimen Leca precizează că persoana juridică SC „Nisipuri” are calitatea de proprietar al suprafeței de teren în cauză și nu este parte în procesul penal ce face obiectul dosarului de urmărire penală nr. 29/P/2005. În acest caz, exercitarea dreptului de proprietate privată ar fi îngrădit. Cu toate acestea, nu este de neglijat faptul că actualii acționari ai societății „Nisipuri” sunt firma Redwood Enterprises Inc of Monrovia, din Grecia, cu 99,92%, Mihai Mazăre, cu 0,01% și alți acționari, care dețin împreună 0,05%. Pe de altă parte, reprezentanții firmei precizează că dețin terenul cu titlu de proprietate în baza unui contract de vânzare-cumpărare încheiat în formă autentică și care nu poate fi înlăturat ca titlu de proprietate decât după anularea sa în baza unei hotărâri judecătorești. Rămâne de văzut ce va decide instanța de judecată, după ce la plângere va fi atașat dosarul de urmărire penală.