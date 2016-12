Sean Penn, în vizorul autorităților mexicane după interviul cu El Chapo

Ştire online publicată Luni, 11 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul Sean Penn este în vizorul autorităților mexicane după ce a reușit să-i ia un interviu lui El Chapo, cel mai mare traficant de droguri din lume, înainte ca acesta să fie capturat. Surse din cadrul anchetei au declarat pentru agenția France Presse că trebuie stabilite circumstanțele în care a avut loc întâlnirea celor doi și dacă starul american a încălcat în vreun fel legea. O parte din interviul dat de temutul lider mafiot a fost publicata de revista americană Rolling Stone.- Este adevărat ceea ce se spune, anume că drogurile distrug omenirea și provoacă mult rău?- Da, este o realitate faptul că drogurile distrug. Din păcate, așa cum am mai spus, acolo unde am crescut eu nu exista altă cale de a supraviețui și încă nu există. Nu există niciun alt mijloc de a munci în economia noastră care să-ți permită să-ți câștigi pâinea.- Credeți că este adevărat că sunteți responsabil de nivelul înalt de dependență de droguri, de faptul că există atât de multe droguri în lume?- Nu, este fals, pentru în ziua în care eu nu voi mai fi, consumul de droguri nu va scădea în niciun fel. Traficul de droguri? Este fals.Chiar în timp ce era urmărit internațional, Joaquin "El Chapo" Guzman s-a întâlnit în secret cu Sean Penn, undeva în jungla mexicană. Întrevederea a fost aranjată de o actriță mexicană care are de gând să facă un film despre viața traficantului.Sean Penn știa de proiect și a vrut să vadă dacă poate obține un interviu. După luni de negocieri, șeful cartelului Sinaloa a fost de acord că vorbească cu marele actor, deși era conștient de riscuri, transmite Digi24.ro.Sean Penn a povestit pentru revista Rolling Stone întreaga aventură a întâlnirii cu baronul drogurilor din Mexic. El spune că a zburat de la Los Angeles în Mexic cu un avion privat. După aterizare, actorul și echipa sa au fost preluați chiar de oamenii lui Joaquin Guzman și duși în secret, cu avioane și mașini blindate, până la ascunzătoarea din junglă, o călătorie de 14 ore.Baronul drogurilor și Sean Penn au vorbit mai multe ore și au stabilit să facă interviul după opt zile. Însă ascunzătoarea a început să fie atacată pe parcursul mai multor zile, așa că El Chapo și-a înregistrat răspunsurile și i le-a trimis lui Sean Penn.În interviu, Joaquin Guzman recunoaște că drogurile sunt nocive, dar spune că îndepărtarea lui n-ar reduce răspândirea acestora. Afirmația vine în condițiile în care Guzman este responsabil de jumătate din traficul de droguri din Statele Unite și operează în alte 50 de țări.Deși averea sa, estimată la un miliard de dolari, a fost construită prin acțiuni considerate brutale, El Chapo nu se consideră un om violent. Mai mult, el susține că nu s-a mai atins de droguri de 20 de ani.- Sunteți înclinat spre violență, încercați să o evitați sau o folosiți numai în ultimă instanță?- Uitați, singurul lucru pe care îl fac este să mă apăr. Nimic mai mult. Caut eu sămânță de scandal? Niciodată!El Chapo Guzman a reușit să evadeze în mod spectaculos în iulie anul trecut dintr-una dintre cele mai securizate închisori din Mexic. Evadarea, a doua din viața sa, a făcut de rușine întreaga conducere a statului mexican. Baronul drogurilor a reușit să fugă printr-un tunel lung de aproape doi kilometri săpat sub clădirea închisorii.