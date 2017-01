„Se topeşte zăpada până vin turiştii”

Primarul Radu Mazăre:

„Se topește zăpada până vin turiștii”

Constănțenii pot sta liniștiți. Primarul Radu Mazăre s-a întors din Brazilia, unde a fost să se dea cu zmeul și să facă plajă, și promite că problemele iernii vor fi rezolvate… până vin turiștii. Ieri, la câteva zile după ce s-a întors din America de Sud, edilul Constanței a convocat o conferință de presă pentru a explica de ce constănțenii au fost prizonierii zăpezii aproape o săptămână. Din însorita Brazilie, edilul ales al constănțenilor s-a întors acasă. Bronzat, cu ceva kilograme în minus, foarte relaxat, primarul Mazăre a găsit la întoarcere un oraș care poartă vizibil urmele bătăliei cu iarna, pierdută cu atâta lejeritate de administrația locală. Pe trotuare domnesc munți de zăpadă, șoselele sunt străjuite de troiene, în timp ce oamenii fac slalom printre mașinile de pe carosabil, singurul loc pe unde pot circula. Întrebat ce părere are de cum arată Constanța acum, Mazăre a fost cât se poate de sincer. Nu contează cum este orașul acum, ci contează cum va fi când vor veni turiștii. „Evident că nu îmi place cum arată orașul în momentul de față, însă până când vor veni turiștii, mormanele de zăpada vor fi rezolvate“, a ținut să ne liniștească primarul Mazăre. Cu toate acestea, edilul se declară mulțumit de cum au acționat autoritățile locale și în lipsa lui. „Și dacă eram eu aici nu mă puteam urca pe volă și să deszăpezesc eu”. Mazăre se dădea cu zmeul în America de Sud Revenit din aventura sud-americană, edilul i-a adunat ieri pe reprezentanții mass-media într-o conferință de presă. În stilu-i caracteristic, pe un ton ironic, Mazăre și-a cerut scuze pentru că atunci când a plecat el în concediu a început să ningă. Cu toate că iarna-i grea, omătul mare, primarul nu și-a contramandat excursia în Brazilia, pe care o plănuise cu luni bune dinainte. „Întotdeauna plec în concediu acolo unde pot să fac sport. Fie plec la schi, fie plec să mă dau cu zmeul. Am fost pe un lac în nordul Braziliei, lângă Puerto Alegre, unde bate vântul tot timpul. Mie îmi place să stau pe plajă, să mă dau cu zmeul“, ne-a povestit primarul unde se afla el în timp ce Constanța se zbătea de sub troiene. Mai mult, Mazăre spune că a fost tot timpul la curent cu ce s-a întâmplat în urbea sa și se declară mulțumit de cum și-a făcut administrația locală datoria pentru a deszăpezi orașul. Ba chiar, din bătaia vântului sud-american, primarul spune că s-a implicat activ în deblocarea activității în Constanța. „Am fost în contact permanent cu viceprimarul Gabi Stan. Eu am dat dispoziție să nu se dea cu sare pe drumuri pentru a nu strica asfaltul. Muram tot orașul în jumătate de zi, dar asta ar fi însemnat ca în doi ani de zile să reparăm drumuri“, a declarat primarul. Mazăre a precizat însă că prețul plătit de constănțeni în zilele în care au fost înzăpeziți este unul foarte mic, în comparație cu ce prejudiciu putea aduce primăriei o deszăpezire ca la carte. „A circula mai greu 4,5 zile, o săptămână, este preferabil decât a cheltui bani în asfaltări sau pentru contracte în așteptare. Pentru două, trei zile de disconfort (n.r. - care au fost mai degrabă aproape o săptămână) nu merită să dăm cu sare pe drumuri. Dacă populația crede că acest disconfort trebuie să dispară cheltuind 50 de miliarde pe iarnă, noi putem să o facem foarte ușor”, spune primarul. Cât despre substanțele necorozive care ar fi putut înlocui sarea, Mazăre spune că nu există așa ceva. Și în fața unei afirmații atât de categorice, care contrazice realitatea, dialogul trebuie abandonat pentru că ar friza absurdul. „Iarna nu-i ca vara și nici Constanța nu-i în Brazilia” Bineînțeles, ca de fiecare dată când autoritățile sunt luate prin surprindere de astfel de fenomene, se invocă ferocitatea naturii, care s-a scremut acum mai tare ca în oricare altă iarnă. „A fost cea mai mare ninsoare din ultimii 20 de ani”, se plânge edilul, care recunoaște că primăria are încheiat un contract de deszăpezire cu Polaris aproape de formă, „pe sume extraordinar de mici”. Primarul a avertizat însă că în această iarnă firma deputatului PSD Eduard Martin, Polaris, va primi mult mai mulți bani de la municipalitate pentru deszăpezire, pe motiv că s-a cărat multă zăpadă. Revenit cu picioarele pe pământ dobrogean, dar probabil cu capul încă la zmeul său din Puerto Alegre, primarul Radu Mazăre a tras concluzia la toată harababura asta cu ninsoarea: „Iarna nu-i ca vara și nici Constanța nu-i în Brazilia”. Așa că ninsoare să fie, că de dezghețat tot se dezgheață, mai ales când vine primarul. „Nu ați observat că de când m-am întors eu a început să se încălzească afară și să se topească?“, a cugetat într-un final Mazăre.