Directorii constănțeni o consideră cea mai corectă decizie

Se reintroduce examenul de admitere la liceu

1998 a fost ultimul an în care școlarii au avut acces în liceu pe baza examenului de admitere. Și iată că, la aproape 10 ani de experimente care nu au făcut altceva decât să bramburească sistemul de învățământ, ministrul Ecaterina Andronescu revine la o formulă ce s-a impus ca o necesitate. Liceele care se vor confrunta cu un număr mai mare de candidați decât capacitatea, vor organiza o evaluare proprie, iar instituțiile care vor avea mai puțini candidați decât locuri, vor merge în continuare pe admiterea computerizată. Prevederea este cuprinsă în pachetul legislativ aflat actualmente în dezbatere și care se speră a fi finalizat până la 1 aprilie, când va ajunge în Parlament. „Dacă trece de legislativ până în luna iunie, sunt toate șansele ca măsurile din acest pachet să fie aplicabile din anul școlar 2009-2010. Dar este prematur să vorbim încă de pe acum despre câte modificări vor fi la admiterea în liceu de anul viitor”, a afirmat ministrul Educației. Directorii de licee sunt de acord Fără a considera că jignim vreo instituție liceală constănțeană, am contactat patru dintre directorii ale căror licee se regăsesc în topul preferințelor absolvenților (părinților) de opt clase, pentru a comenta inițiativa ministrului Andronescu. Vasile Nicoară, directorul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”: „Vineri am participat, la Colegiul Sf. Sava din București, la întâlnirea celor mai bune 40 de licee din țară, constituite sub titulatura Alianța Colegiilor Centenare, și reintroducerea examenului de admitere în licee a fost una dintre propunerile noastre ce urmează a fi înaintată Ministerului Educației. Noi credem că un sistem mixt, și anume eventual un 75% admitere și 25% dosarul candidatului ar fi cea mai reală soluție de departajare a candidaților. Și propunem acest lucru întrucât doar introducerea examenului de admitere i-ar canaliza pe elevi să dea maximă atenție materiilor de concurs și să nu mai trateze cu aceeași responsabilitate restul orelor!”. Cristina Anghel, directorul Liceului Teoretic „Ovidius”: „Este o idee mai veche și care ar trebui aplicată în mod specific pentru diferitele tipuri de licee. Așteptăm cu interes detaliile legate de aplicarea acestei noi metode”. Anamaria Ciubotaru, directorul Colegiului Național „Constantin Brătescu”: „Sunt perfect de acord. Este cea mai bună soluție de departajare a elevilor, pe care sincer o așteptam de mult”. Monica Niciporiuc, direc-torul Liceului Teoretic „G. Călinescu”: „Cea mai corectă decizie, întrucât tezele cu subiect unic nu s-au dovedit tocmai bune. Din diverse motive, rezultatele au fost viciate”. De aceeași părere este și Andronescu, considerând că modul în care se desfășoară aceste teze în destule unități de învățământ nu doar că nu este cel mai corect, ci mai și strică nejustificat ierarhiile de drept la nivel școlar general.