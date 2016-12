Se înfiinţează Asociaţia „Gheorghe Celea”

Fostele glorii ale rugby-ului constănțean strâng rândurile

Se înființează Asociația „Gheorghe Celea”

Sâmbătă după-amiază, va lua ființă Asociația foștilor jucători de rugby din județul Constanța, for care va purta numele unuia dintre sportivii de legendă ai rugby-ului din acest colț de țară: Gheorghe Celea. Sâmbătă, în jurul orei 16, imediat după meciul dintre echipele Constructorul-Cleopatra și Steaua București, din prima etapă a Diviziei Naționale, la Sala de protocol a stadionului „Constructorul” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”, va avea loc ședința de constituire a Asociației foștilor jucători de rugby din județul Constanța. Noul organism va purta numele lui Gheorghe Celea, fost component al echipei Farul și al naționalei României. Inițiatorii acestui proiect sunt Mihai Naca, antrenor emerit, sub comanda căruia Farul a câștigat șase titluri de campioană națională, Vasile Chirondojan, președintele CS Cleopatra, și Vasile Giuglea, unul dintre veteranii sportului cu balonul oval constănțean. „Era nevoie de această asociație, pentru a strânge la un loc valorile rugby-ului constănțean. Astfel, vom organiza meciuri de old-boys, deplasări la partidele echipelor constănțene sau în turnee din străinătate, vizionări de meciuri din competițiile interne și internaționale și, mai ales, discuții cu actualii sportivi, pentru că acești oameni chiar au ce povesti. Generația tânără are multe de învățat de la cei bătrâni, sunt convins că băieții vor fi receptivi. Așteptăm și alte propuneri”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Vasile Chirondojan. În cadrul întâlnirii din week-end, va fi stabilită și componența staff-ului conducător, care va cuprinde funcțiile de președinte, vice-președinte, secretar general și membri (2). După modelul țărilor cu tradiție, în care rugby-ul are un statut aparte, gen Anglia, Irlanda, Scoția, Țara Galilor sau Franța, în asociație, vor fi primiți foști jucători, antrenori sau conducători, de la Farul, CFR, TC Ind, Chimia Năvodari, Callatis Mangalia sau Constructorul-Cleopatra.