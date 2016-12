Scutul antirachetă ar putea destabiliza Europa în cinci sau şase ani şi ar fi o ameninţare pentru Rusia

1

26 aprilie, 14:20. qwerty Ce fata are parca-i o gaina violata cu tancul, ce dracu'cauta astia in partide care se vor conducatoarele destinelor unei tari. Chiar si aia ai lor, cinstitul de Ilicescu nu poate sa-i atraga atentia sa fie mai serios, ca Ponta

26 aprilie, 14:20. qwerty Ce fata are parca-i o gaina violata cu tancul, ce dracu'cauta astia in partide care se vor conducatoarele destinelor unei tari. Chiar si aia ai lor, cinstitul de Ilicescu nu poate sa-i atraga atentia sa fie mai serios, ca Ponta fiind in calduri cu prietenul Dormeo nu mai vad nimic ce au in gradina. Pai cum sa votezi astfel de jigodii ?