Schimbări în FORŢĂ la REALITATEA TV

Schimbări în FORȚĂ la REALITATEA TV

Ştire online publicată Miercuri, 21 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Realitatea TV își schimbă grila de luni dimineață. Noul program a fost prezentat de directorul general al Realității Media, Rareș Bogdan, la Adevărul Live."Dimineața, avem cuplul extraordinar Aneta Singeorzan- Dorin Chiotea unul care a pornit mai dificil si care astazi este foarte bun. Urmează apoi Eli Roman, unul dintre cei mai cele mai bune produse Realitatea, care vine din Money Chanel,care are o experienta economica foarte buna. Eli este vie este extrem de inteligenta si de bună in ceea ce inseamna zona de business și cea politică, acoperirea evenimentelor din zi. Eli e de la 11 ziua pana la ora 2, apoi am adus un alt realizator de seara, foarte cunoscut de altfel, Emma Zeicescu care intra in parteneriat cu fostul vostru coleg Ovidiu Marincea, si de la ora 14 vor face o emisiune care va rupe ziua, o analiza, Asta-i Romania cu Emma Zeicescu si Ovidiu Marincea, practic doi realizatori de seara, de Prime Time. La ora actuala in ceea ce inseamna televiziuni de stiri din Romania, nicio televiziune de stiri din cele 5 nu are realizatori de foarta pe care o reprezinta Emma zeicescu Eli Roman in timpul zilei , in prima parte a zilei. În plus, e foarte important sa informam publicul Realitatea Tv, Realitatea Fm cu ceea ce insemna lucrarile parlamentului nu doar plenul ci si comisiile. Marinela Mititelu, care realiza fabrica din studioul Realitatea Tv, a acceptat sa se intoarca in Parlament si in fiecare zi de luni pana joi va intra in tronsonul lui Eli Roman deci de la 11 la 14 sau daca e cazul inclusiv peste Denise Rifai de la ora 15 la ora 16 cu reprize de cate 10-15 minute, dar nu o repriza, ci doua trei patru reprize, cu doi invitati din parlament. Vine apoi Denise Rifai, cea care mai primește o ora de emisie practic de la ora 15, nu mai intra de la 16, unul dintre jurnaliștii tineri care au primit o sansa si care sunt foarte aplicati in zona economica. Va intra si mai mult in zona economica deci va sta mai departe de politic, apoi vine Andra Miron cu primul jurnal de seara, ora 18, Lavinia Sandru care va fi tot acida , tot la fel cum o cunoasteti, apoi vine Andra Miron cu principalul jurnal al Realitatii ora 20. Emisiunea Jocuri de Putere va începe de la ora 21.00. În prima parte va fi un interviu 1 la 1, de la 21 la 22, iar de la 22 va fi o dezbatere 10.50. Și sfârșitul de săptămână vine cu noutăți. Am dorit întarirea week endului, Claudiu Popa, care cred eu este unul dintre oamenii de viitor a Realitatii Tv, va apărea in weekend. Claudiu va fi acolo alaturi de Delia Vranceanu de Saviana Russu care se va intoarce, de Petre Fumuru. Vineri ora 21 - 23 si sambata ora 21 - 23, va fi Octavian Hoandra. Sambata nu va fi politica, vineri seara va continua seria emisiunilor pe care le incep eu luni, dar sambata va fi cu totul altceva va fi o emisiune in care vor fi oameni mult mai putin cunoscuti vor fi personalitati ale mediului academic ale spatiului cultural vor fi scriitori de forta", a declarat RareȘ Bogdan, la Jocuri de Putere.