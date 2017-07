SCENE TERBILE LA FILMĂRI! Un ACTOR şi-a rupt ambele mâni

SCENE TERBILE LA FILMĂRI! Un ACTOR și-a rupt ambele mâni

Sâmbătă, 08 Iulie 2017.

Actorul Jeremy Renner s-a accidentat în timp ce făcea o săritură la filmările comediei Tag, care urmează să fie lansată vara viitoare.Filmul Tag este prevăzut să fie lansat pe 29 iunie 2018, dar incidentul de vineri le-ar putea da peste cap planurile producătorilor. Jeremy Renner, unul dintre staruri s-a accidentat grav, rupându-și ambele mâini.Renner, recunoscut pentru faptul că își face singur cascadoriile, a suferit câteva accidente și în timp ce filma la The Bourne Legacy: s-a rănit la picior și a ajuns la urgență după ce s-a lovit rău la umăr.Jeremy Renner are 46 de ani și este cunoscut pentru filme ca Răzbunătorii (The Avengers), Moștenirea lui Bourne (The Bourne Legacy), ambele din 2012. În Răzbunătorii a jucat rolul lui Clint Barton "Ochi de Vultur".