Scenariu sumbru pentru o foarte bogată ţară arabă: în patru ani rămâne fără bani

Scenariu sumbru pentru o foarte bogată țară arabă: în patru ani rămâne fără bani

Ştire online publicată Vineri, 08 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Prăbușirea prețului barilului de petrol duce are consecințe grave asupra economiei Arabiei Saudite. Analiștii avertizează că această țară ar putea rămâne fără bani în doar 4 ani dacă nu ia măsuri.Fiind un stat dependent de de țiței, Arabia Saudită are nevoie urgent de un plan de solid de reorganizare, spun specialiștii."Prețul scăzut al petrolului amenință economia saudită, dependentă de țiței. Dacă nu vor face nimic, până în 2020 rezervele de bani se vor termina", a spus John Mauldin, șeful Maul din Economics, scriu cei de la B1 TV.Măsurile aspre pe care Guvernul este nevoit să le ia va afecta grav populația, care lucrează în cea mai mare parte direct pentru executiv."Având în vedere că 90% dintre persoane lucrează pentru guvern, oamenii vor fi supărați", a spus Mauldin.Prețul petrolului a scăzut și în această săptămână, ajungând sub 40 de dolari barilul.