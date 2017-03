Scandal sexual la Apărare! Îndemnuri la viol şi poze cu colege nud, postate de puşcaşii marini

Scandal sexual la Apărare! Îndemnuri la viol și poze cu colege nud, postate de pușcașii marini

Ştire online publicată Miercuri, 08 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Departamentul american al Apărării investighează informații conform cărora niște pușcași marini au postat și distribuit pe Facebook fotografii reprezentând colege de breaslă în ipostaze nud și semi-nud. Fotografiile respective au circulat pe un grup privat denumit Marines United și au fost însoțite de mesaje extrem de agresive și având conținut sexual explicit. Grupul a fost ulterior închis.Sergentul major Ronald Green, un important reprezentat al Corpului Pușcașilor Marini, a replicat că este un atac direct asupra eticii și moștenirii noastre. Comportamentul acesta ne lezează camarazii, familiile și civilii.Grupul sus-menționat avea în componență circa 30.000 de pușcași marini de sex masculin, activi sau rezerviști, iar activitatea lui a fost dată în vileag de către o organizație non-profit, The War Horse, condusă de un fost pușcaș marin, Thomas Brennan.În luna ianuarie, un membru al grupului Marines United a postat un link către un director partajat, găzduit pe Google Drive, care conținea numeroase fotografii ale unor femei din cadrul Corpului Pușcașilor Marini în diferite ipostaze intime, conform raportului prezentat de The War Horse. De asemenea, erau expuse identitățile, unitățile de care aparțin și gradele deținute de acestea, iar membrii se încurajau reciproc pentru a găsi și posta cât mai multe imagini de acest fel.Google Drive a fost șters, iar Facebook și Google au închis conturile de social media ale celor care au postat imaginile, la cererea Corpului Pușcașilor Marini.Se presupune că unele dintre fotografii au fost făcute clandestin, fără știrea protagonistelor. Altele au fost preluate de pe alte rețele și postate fără consimțământul femeilor.Caporalul subordonat Marisa Woytek a declarat către Washington Post, citat de bbc.com, că imaginile i-au fost sustrase de pe contul de Instagram și postate în grupul Marines United fără consimțământul ei. Aceasta a menționat că cineva a atenționat-o cu privire la utilizarea imaginilor sale și a descoperit diverse comentarii care îndemnau la agresiune sexuală și viol.„Chiar dacă aș fi putut, nu mă voi reîncadra. Întreaga experiență și hărțuirea sexuală on-line la care am fost supusă mi-au distrus definitiv cariera în cadrul Corpului Pușcașilor Marini”, a declarat Woytek.